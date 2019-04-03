45 минут назад
В Липецкую область вернутся снег с дождем
4 и 5 апреля через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты циклона с востока — они принесут небольшие, местами умеренные снег, мокрый снег и дождь. 6 апреля с ростом атмосферного давления осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-5 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.
В Липецке переменная облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные осадки — мокрый снег и дождь. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.
День 4 апреля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 13 градусов мороза.