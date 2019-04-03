В Липецкую область вернутся снег с дождем

4 и 5 апреля через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты циклона с востока — они принесут небольшие, местами умеренные снег, мокрый снег и дождь. 6 апреля с ростом атмосферного давления осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-5 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие снег, мокрый снег и дождь, днем также небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, также возможно налипание мокрого снега. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем составит от 1 до 6 градусов тепла.



В Липецке переменная облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные осадки — мокрый снег и дождь. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.



День 4 апреля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 13 градусов мороза.



