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49 минут назад

Начался суд над Кокориным и Мамаевым

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#суд #Кокорин #Мамаев
Начался суд над Кокориным и Мамаевым

Футболистов доставили в Пресненский районный суд.

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита"Александр Кокорин вошли в зал суда, где сегодня проходит предварительное судебное разбирательство по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Обвиняемые шли друг за другом: Кокорин-старший, Мамаев, брат Александра Кокорина Кирилл и бывший футболист Александр Протасовицкий. Последний прятал лицо под капюшоном, уточняет «Спорт-Экспресс». Первоначально предполагалось, что Александр Кокорин может пропустить слушание из-за проблем со здоровьем: футболист жаловался на боли в ранее травмированной ноге. Присутствующие в зале суда журналисты отмечают, что футболисты не пали духом, они общаются с прессой и шутят.

Как сообщают «Известия», 8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Позже уголовное дело переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Мамаев и Кокорин были арестованы в октябре прошлого года. Они содержатся в следственном изоляторе № 2 «Бутырка». Они будут находиться под стражей до 8 апреля.
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#суд #Кокорин #Мамаев

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