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59 минут назад
У Крымского моста поставят памятнику коту
В аккаунте Мостика объявлен конкурс идей.
Кот по кличке Мостик, являющийся главным символом и талисманом строительства моста через Керченский пролив, "объявил" конкурс на памятник самому себе, сообщает «Интерфакс». «Думаю, мне тоже нужен памятник! А вот какой, не придумал... Помогайте! До четверга собираю ваши варианты в комментариях. За самые интересные идеи награжу», — "написал" кот на своих страницах в соцсетях во вторник.
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе поддержал идею установить памятник главному символу моста через Керченский пролив – коту Мостику. По его словам, памятник целесообразней установить в районе моста.
Как ранее сообщал ТАСС, кот Мостик по рейтингу компании "Медиалогия" занял третье место среди популярных котов по итогам 2018 года, проинспектировав автодорожную часть Крымского моста.
Беспризорного котенка в 2015 году подобрали в Тамани первые охранники, работающие на месте стройки, и дали ему имя Мост. Никто не знает, когда родился Мостик, но строители предложили отмечать его день рождения в День мостов — 29 ноября, в 2018 году ему исполнилось три года. Коту завели аккаунты в соцсетях, у него много подписчиков, пишет РИА Новости.
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе поддержал идею установить памятник главному символу моста через Керченский пролив – коту Мостику. По его словам, памятник целесообразней установить в районе моста.
Как ранее сообщал ТАСС, кот Мостик по рейтингу компании "Медиалогия" занял третье место среди популярных котов по итогам 2018 года, проинспектировав автодорожную часть Крымского моста.
Беспризорного котенка в 2015 году подобрали в Тамани первые охранники, работающие на месте стройки, и дали ему имя Мост. Никто не знает, когда родился Мостик, но строители предложили отмечать его день рождения в День мостов — 29 ноября, в 2018 году ему исполнилось три года. Коту завели аккаунты в соцсетях, у него много подписчиков, пишет РИА Новости.