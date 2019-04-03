В невероятных поединках липчане пробили себе дорогу на первенство мира по рукопашному бою (ФОТО)

Трое спортсменов в сборной России, четвертому достался приз «За волю к победе».

В главном соревновании года по рукопашному бою среди юношей и девушек – первенстве России, где представители многих регионов мечтают завоевать хотя бы одну медаль любого достоинства, урожай липецких спортсменов составил одно «золото», одно «серебро», одну «бронзу» и три (!) путевки в сборную России.

Соревнования среди юношей и девушек до 16 лет и до 18 лет, а также молодежи до 21 года прошли в Волгограде и собрали 1 147 бойцов.

Спортсмены Липецкой областной федерации рукопашного боя, президентом которой является Андрей Пономарев, нередко задавали тон. В весовой категории до 75 кг среди юношей 14-15 лет на высшую ступень пьедестала почета поднялся липчанин Александр Соколов. Один из наиболее перспективных учеников Школы Игоря Воротынцева выиграл все четыре боя. Отметим, что Соколов выигрывает первенство России уже второй год подряд.







Соколов выше всех. В первом ряду президент общероссийской федерации рукопашного боя Дмитрий Иванов (второй слева), следом за ним липчане Игорь Воротынцев и Андрей Шишкин.



Среди ребят этого же возраста, но в весе до 70 кг «бронзовым» призером стал Владимир Панков. Впрочем, эта «бронза» стоит иного золота: за победу бились 33 сильнейших рукопашника страны! Владимир провел пять боев, четыре из них оказались победными.







Панков на третьей степени пьедестала.



В следующем возрасте 16-17 лет в весовой категории до 65 кг за победу бились два наших земляка Ярослав Попов и Даниил Суханов. Волей жребия они оказались в одной части сетки, но встретится между собой могли лишь в полуфинале.

Оба постепенно шли вперед, оставляя за собой сильных соперников, к моменту очной встречи выиграли по три боя. Полуфинальный поединок стал одним из самых красивых в турнире (см. видео). Достаточно сказать, что итоговый счет оказался равным – 4:4, но в итоге судьи насчитали на одну активность больше у Ярослава Попова, который и прошел в финал.



Бой вымотал обоих липчан: Попов в итоге стал «серебряным» призером, а Суханов уступил в бою за третье место, но и Даниил не уехал из города-героя Волгограда с пустыми руками, удостоившись специального приза от организаторов «За волю к победе».





Соперники в бою, друзья по жизни.



Все три липецких медалиста Соколов, Попов и Панков попали в сборную России и теперь выступят на первенстве мира в Казахстане.

Подготовили ребят спортсмены школы Воротынцева Валерий Коростинский, Андрей Шишкин и Алан Качмазов.



Грамота от Министра спорта РФ.





Липецкие тренеры.







Наши бойцы успели еще и побывать с обзорной экскурсией в городе Сталинградской битвы.

















