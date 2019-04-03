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Родители спасли дочь от изнасилования
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Злоумышленник спрятался под машиной.
33-летний житель Ижевска предстанет перед судом по обвинению в совершении насильственных действиях сексуального характера. Инцидент, послуживший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел в ночь на 12 января, пишет «Иж-лайф».
По данным следствия, обвиняемый подкараулил одинокую 20-летнюю девушку около подъезда её дома на ул. 9 января. Девушка подумала, что облаченный в темную одежду и скрывающий лицо за капюшоном мужчина – просто сосед, и попыталась зайти в подъезд. Но при открытии двери злоумышленник схватил её за горло и потащил за угол, пообещав убить, если она начнет кричать.
На свое счастье, девушка успела всё-таки несколько раз ударить по карнизу окна своей квартиры на первом этаже. Находившиеся дома родители отреагировали и выбежали на улицу. Мать потерпевшей, обойдя дом, увидела, что происходит, и ринулась на помощь дочери.
Мужчина, увидев нежданных свидетелей, бросился в бегство. Девушка и ее мама кинулись домой, где рассказали все отцу. Тот сразу позвонил молодому человеку девушки, который был недалеко от их дома. Отец девушки и ее молодой человек около 15 минут искали злоумышленника. И нашли - на автостоянке под машиной. В этот момент к ним уже подъехали сотрудники полиции.
Выяснилось, что насильник - со стажем: он уже пять раз привлекался по различным статьям уголовного кодекса, в том числе по половым преступлениям. Имеет две непогашеные судимости. Его задержали. Сейчас он находится в СИЗО. За совершенные действия ему грозит от 4 до 10 лет лишения свободы, уточняет «Комсомольская правда».
По данным следствия, обвиняемый подкараулил одинокую 20-летнюю девушку около подъезда её дома на ул. 9 января. Девушка подумала, что облаченный в темную одежду и скрывающий лицо за капюшоном мужчина – просто сосед, и попыталась зайти в подъезд. Но при открытии двери злоумышленник схватил её за горло и потащил за угол, пообещав убить, если она начнет кричать.
На свое счастье, девушка успела всё-таки несколько раз ударить по карнизу окна своей квартиры на первом этаже. Находившиеся дома родители отреагировали и выбежали на улицу. Мать потерпевшей, обойдя дом, увидела, что происходит, и ринулась на помощь дочери.
Мужчина, увидев нежданных свидетелей, бросился в бегство. Девушка и ее мама кинулись домой, где рассказали все отцу. Тот сразу позвонил молодому человеку девушки, который был недалеко от их дома. Отец девушки и ее молодой человек около 15 минут искали злоумышленника. И нашли - на автостоянке под машиной. В этот момент к ним уже подъехали сотрудники полиции.
Выяснилось, что насильник - со стажем: он уже пять раз привлекался по различным статьям уголовного кодекса, в том числе по половым преступлениям. Имеет две непогашеные судимости. Его задержали. Сейчас он находится в СИЗО. За совершенные действия ему грозит от 4 до 10 лет лишения свободы, уточняет «Комсомольская правда».
258