Прокуратура добилась блокировки видео с избиением подростков

Прокуратура Задонского района в рамках совместного социального проекта прокуратуры и администрации области «Вместе ради детей» проверила сообщение о том, что в социальной сети «ВКонтакте» размещена видеозапись избиения в Задонске двумя подростками двух ровесников.

В ходе оперативного взаимодействия с отделом образования администрации района и территориальным отделом полиции личности участников избиения были установлены. Ими оказались учащиеся образовательных учреждений Липецка и Задонска.



Видеозапись сделана несовершеннолетним жителем Задонска и размещена в «Вконтакте» в марте текущего года.



По требованию прокурора видео избиения заблокировано.



Установленные обстоятельства послужили поводом к возбуждению в отношении законных представителей подростков административных дел в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию детей.



Кроме того, прокуратурой инициировано проведение доследственнной проверки по факту избиения.



Один из подростков, проживающий в Задонске поставлен на учет в органах системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних.



Директору школы, в которой он обучается, внесено представление в связи низким уровнем профилактической работы с учащимися, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.



По месту учебы подростка из Липецка, принявшего участие в избиении сверстников, также направлена соответствующая информация.

