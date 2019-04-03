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Прокуратура добилась блокировки видео с избиением подростков

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#драка
Прокуратура добилась блокировки видео с избиением подростков

Прокуратура Задонского района в рамках совместного социального проекта прокуратуры и администрации области «Вместе ради детей» проверила сообщение о том, что в социальной сети «ВКонтакте» размещена видеозапись избиения в Задонске двумя подростками двух ровесников.

В ходе оперативного взаимодействия с отделом образования администрации района и территориальным отделом полиции личности участников избиения были установлены.  Ими оказались учащиеся образовательных учреждений Липецка и Задонска.

Видеозапись сделана несовершеннолетним жителем Задонска и размещена в «Вконтакте» в марте текущего года.

По требованию прокурора видео избиения заблокировано.

Установленные обстоятельства послужили поводом к возбуждению в отношении законных представителей подростков административных дел в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию детей.

Кроме того, прокуратурой инициировано проведение доследственнной проверки по факту избиения.

Один из подростков, проживающий в Задонске поставлен на учет в органах системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних.

Директору школы, в которой он обучается, внесено представление в связи низким уровнем профилактической работы с учащимися, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

По месту учебы подростка из Липецка, принявшего участие в избиении сверстников,  также направлена соответствующая информация. 
1 536
#драка

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