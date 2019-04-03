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Макгрегор оскорбил жену Хабиба
Он назвал супругу Нурмагомедова полотенцем.
«Твоя жена — полотенце, приятель», — написал ирландец Конор Макгрегор и приложил фото Нурмагомедова со свадьбы, где рядом с ним его невеста в мусульманском головном уборе. Вскоре этот твит был удален, но эксперты считают, что сообщение подмочит и без того сомнительную репутацию бойца смешанных единоборств. Несмотря на удаление сообщения, на него успел ответить агент Нурмагомедова Али Абдель-Азиз, отметив, что Макгрегор оскорбил 1,55 млрд мусульман, высмеяв чужую религию и веру, пишут «Известия».
Напомним, ранее Макгрегор обозвал Хабиба маленькой крысой, пугая его реваншем. На что россиянин подшутил над смутьяном, сказав, что Конор точно обиженная жена, манипулирующая попытками уйти. К слову, именно это и сделал Макгрегор, заявив, что уходит из MMA на пенсию. Вероятно, последнее оскорбление это ответ на шутку про жену, предполагает портал «Южный федеральный».
6 октября 2018 года россиянин одержал победу над ирландцем удушающим приемом в четвертом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания боя Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а потом перепрыгнул через ограждения к болельщикам, где произошла драка.
Затем он вернулся в ринг, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца, а также представители их команд.
Напомним, ранее Макгрегор обозвал Хабиба маленькой крысой, пугая его реваншем. На что россиянин подшутил над смутьяном, сказав, что Конор точно обиженная жена, манипулирующая попытками уйти. К слову, именно это и сделал Макгрегор, заявив, что уходит из MMA на пенсию. Вероятно, последнее оскорбление это ответ на шутку про жену, предполагает портал «Южный федеральный».
6 октября 2018 года россиянин одержал победу над ирландцем удушающим приемом в четвертом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания боя Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а потом перепрыгнул через ограждения к болельщикам, где произошла драка.
Затем он вернулся в ринг, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца, а также представители их команд.