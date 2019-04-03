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Умер актер Алексей Булдаков

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#Алексей Булдаков
Умер актер Алексей Булдаков

Он скончался в возрасте 68 лет.

Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. Об этом сообщил в своем Instagram президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов. «Светлая память, не стало Леши Булдакова», — написал он в среду, 3 апреля, указывают "Известия".

- Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб, - сказал собеседник ТАСС.

Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. В кино он дебютировал в 1982 году в фильме «Сквозь огонь». Известность к нему пришла после выхода фильма Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995), где артист сыграл роль генерала Иволгина. За свою карьеру актер сыграл более 70 ролей в комедийных, детективных, исторических и военных фильмах. Народный артист РФ (2009). Лауреат кинопремии "Ника" (1996) в номинации "Лучшая мужская роль" за "Особенности национальной охоты".

Фото: gazeta.ru
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#Алексей Булдаков

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