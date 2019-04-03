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Соратники Зеленского выдвинули требования Порошенко

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#выборы #требования #Украина
Соратники Зеленского выдвинули требования Порошенко

Юморист и президент Украины вышли во второй тур выборов.

Команда Зеленского требует от соперника опубликовать перечень своих офшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также их финансовую отчетность за последние пять лет, сообщает ТАСС.

Штаб Зеленского прокомментировал это в Facebook и выдвинул несколько требований к Порошенко, уточняет РИА Новости. Среди них:
—принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов;
—принятие закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на парламентских выборах;
—отзыв законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение;
—смена состава Национального агентства по предотвращению коррупции и введение внешнего аудита его деятельности;
—лишение Службы безопасности Украины, полиции и других силовиков полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью;
—назначение судей и запуск работы Высшего антикоррупционного суда;
—увольнение Сергея Семочко с должности первого замглавы Службы внешней разведки Украины;
—ликвидация схемы "Роттердам +" (методика формирования цены на уголь при производстве электроэнергии);
—внешний аудит деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг и другие.

Заявление штаба Зеленского стало ответом на призыв Порошенко к молодым избирателям «не терять времени» и перейти на его сторону, дополняют «Известия». Действующий президент заверил, что разделяет взгляды молодежи, а всё, что было сделано за время его нахождения у власти, осуществлено «для будущего поколения».

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Голосование было организовано в 72 странах, Россия в их число не вошла. Так как ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, лидеры гонки — Зеленский и Порошенко — выходят во второй тур. Голосование состоится 21 апреля.
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#выборы #требования #Украина

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