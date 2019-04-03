В России

11 минут назад

На цифровизацию городов направят дополнительные 36 млрд рублей

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#умный город

На цифровизацию городов в рамках проекта «Умный город» могут направить до 15% от федеральных средств, предусмотренных на развитие городской среды. 

Это следует из концепции проекта, с которой ознакомились «Известия»

Документ, в частности, предлагает ввести инструменты налогового стимулирования и гранты для разработчиков передовых технологий. По словам экспертов, масштабы поддержки будут зависеть от активности нового руководителя после ухода основного куратора проекта, экс-замглавы Минстроя Андрея Чибиса. 

Общая сумма федерального финансирования этого проекта составляет 238,7 млрд рублей. С учетом рекомендаций Минстроя по включению «цифровых» мероприятий в региональные и муниципальные программы к этой сумме может добавиться 35,8 млрд рублей. 

Член рабочей группы по запуску проекта «Умный город» при Минстрое Евгений Корнеев отметил, что при рациональном расходовании это вполне существенная поддержка. 
36
#умный город

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