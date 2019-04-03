В России
13 минут назад
Названы самые криминальные регионы России
Самые опасные — Москва и Подмосковье.
Составлен рейтинг регионов России с наименьшим и наибольшим количеством преступлений по итогам 2018 года, пишут «Известия». Всего было зарегистрировано 1,9 млн преступлений, что на 3,3% меньше, чем в 2017 году. С января по ноябрь более трети всех преступлений составили кражи — около 800 тыс. случаев. Кроме того, зафиксировано 54 тыс. грабежей, 8,5 тыс. разбойных нападений и около 8,1 тыс. мелких хищений. Взяток при этом стали брать почти на 50% меньше, чем в 2016 году, а количество случаев мошенничества выросло на 6,8%.
Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД. В столице зарегистрировали 140 тысяч преступлений. На втором месте — Московская область (80,2 тысячи), на третьем — Краснодарский край (68,1 тысячи).
По данным Росстата, численность московского населения составила по состоянию на 1 января 2019 года 12,6 млн человек. Таким образом, в столице 1 преступление приходится примерно на 89 человек, в то время как население Чукотки составляет 49,7 тыс. человек, и 1 преступление приходится примерно на 66 человек.
Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД. В столице зарегистрировали 140 тысяч преступлений. На втором месте — Московская область (80,2 тысячи), на третьем — Краснодарский край (68,1 тысячи).
По данным Росстата, численность московского населения составила по состоянию на 1 января 2019 года 12,6 млн человек. Таким образом, в столице 1 преступление приходится примерно на 89 человек, в то время как население Чукотки составляет 49,7 тыс. человек, и 1 преступление приходится примерно на 66 человек.