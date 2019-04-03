В России

12 минут назад

Доходы регионов выросли благодаря реструктуризации долгов перед центром

36
#Доходы регионов

Собственные доходы регионов выросли в 2018 году почти на 12%.

Как сообщили «Известиям» в Минфине, улучшение показателей объясняются в том числе и снижением долговой нагрузки субъектов РФ. 

«Этому способствовала эффективная бюджетная политика, реструктуризация бюджетных кредитов и ответственные решения глав регионов», — сообщили в ведомстве. 

С прошлого года Москва не выдает кредитов из бюджета регионов. Вместо этого запущена семилетняя программа реструктуризации долгов. 

Отмечается, что за 2018 год объем госдолга регионов сократился на 109,1 млрд рублей (почти на 5%) и составил 2,2 трлн рублей — это 25,3% объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов. Благодаря этому в России практически удвоилось (с 28 до 50) количество регионов, которые можно отнести к категории финансово устойчивых. 
36
#Доходы регионов

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#умный город
На цифровизацию городов направят дополнительные 36 млрд рублей

10 минут назад

В России
Названы самые криминальные регионы России
#рейтинг #преступления
Названы самые криминальные регионы России

11 минут назад

В России
Кремль просит Росстат объяснить данные о «босых» семьях
#статистика #доход #семьи
Кремль просит Росстат объяснить данные о «босых» семьях

18 минут назад

В России
Украина запретила чартеры в Россию
#полет
Украина запретила чартеры в Россию

28 минут назад

В России
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
1
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

вчера, 19:50

В России
Наледь с крыши детсада в Екатеринбурге упала на 3-летнюю девочку
1
Наледь с крыши детсада в Екатеринбурге упала на 3-летнюю девочку

вчера, 19:43

В России