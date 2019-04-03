В России
19 минут назад
Кремль просит Росстат объяснить данные о «босых» семьях
По данным статистики трети семей не хватает денег на новую обувь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, пишет РБК.
- Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных, - цитируют Пескова СМИ.
Напомним, Росстат 1 апреля представил статистику финансового положения домохозяйств за 2018 год. Из него следует, что у 35,4% российских семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви – по паре на каждый сезон. Кроме того, более половины семей не могут справиться с неожиданными расходами, например, на срочные медицинские услуги.
Согласно исследованию, 79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. При этом, как сообщает РБК, 14,6% семей признались, что сталкиваются с "большими затруднениями". 11% домохозяйств не могут оплачивать жизненно необходимые лекарства, уточняет РИА Новости.
- Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных, - цитируют Пескова СМИ.
Напомним, Росстат 1 апреля представил статистику финансового положения домохозяйств за 2018 год. Из него следует, что у 35,4% российских семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви – по паре на каждый сезон. Кроме того, более половины семей не могут справиться с неожиданными расходами, например, на срочные медицинские услуги.
Согласно исследованию, 79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. При этом, как сообщает РБК, 14,6% семей признались, что сталкиваются с "большими затруднениями". 11% домохозяйств не могут оплачивать жизненно необходимые лекарства, уточняет РИА Новости.