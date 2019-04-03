В России

29 минут назад

Украина запретила чартеры в Россию

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#полет
Украина запретила чартеры в Россию

Кабинет министров Украины запретил нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.

Кабинет министров Украины ввел запрет на нерегулярные рейсы с Россией, исключение составят полеты, необходимые для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста. ​Соответствующее решение было принято на заседании украинского правительства, пишет РБК.

Глава украинского МВД Арсен Аваков объяснил, что ранее запрет на авиаперелеты между двумя странами не касался нерегулярных рейсов на самолетах, незарегистрированных в России. По мнению Авакова, это "создавало угрозу национальной безопасности Украины, гражданской безопасности и порядку", уточняет РИА Новости.

Запрет не распространяется на возможные полёты миссий международных организаций, в том числе ОБСЕ и ООН.

Воздушное сообщение между Россией и Украиной отсутствует уже три с половиной года.


89
#полет

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