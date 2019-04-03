Общество

сегодня, 13:09

Переданные липецкому зоопарку «контрабандные» макаки получили прозвища

10 719
#зоопарк
Переданные липецкому зоопарку «контрабандные» макаки получили прозвища

Зоопарк объявлял конкурс

В марте 2017 года на таможне в аэропорту «Домодедово» изъяли 15 обезьян. Перевозку осуществляла гражданка Узбекистана рейсом из Вьетнама. Документов на животных у нее не было. Животные перевозились в пластмассовых перевозках, которые находились внутри картонных коробок.

Они транспортировались без пищи, воды, практически без воздуха, при низкой температуре. При обнаружении животные были истощены и находились в стрессовом состоянии, часть из них погибли. Обезьян передали в Центр передержки диких животных под Яхромой. По информации специалистов, обезьяны (все самцы) – детеныши яванской макаки, которая охраняется международной конвенцией СИТЕС. Затем, после реабилитации в Центре передержки, в 2018 году четырех обезьянок передали в Саранский зоопарк. Оставшихся трех, 1 марта передали липецкому зоопарку.

Зоопарк объявлял всенародный конкурс прозвищ для этих макак. И вот, как сообщают в зоопарке, имена отобраны. Макак назвали:  Кай, Бек и Мук.

Фото: www.fsvps.ru

10 719
#зоопарк

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

1 минуту назад
Пусть лучше их в админисрацию к братьям передадут.
ответить

ВОРЧУН

6 минут назад
Вот этого на картинке я бы назвал Медвепут!
ответить

Викторм

23 минуты назад
Опять навальнята какой-то химии обожрались...
ответить

Это липчане

36 минут назад
Я их видел только что в Магните.Сами судите:без пищи,воды,без воздуха,в стрессовом состоянии внутри картонных коробок.Ну!У меня 99,9% соседей плохо жрут,покупают все самое дешевое,воду можно пить только бутилированную или из-под фильтра,даже кипяченую-и то опасно из-за осадка,живут в коробках,где все слышно,везде дует,по утрам в теплое время в Липецке тоже воняет гумном и все вопят о том,как им плохо и крымнашмля.Где здесь обезьяны?Обычные горожане.Отпустите их-пусть домой едут.там их ждут самки,детеныши и ящик с Адольфом!Смотрите какой взгляд преданно-тупой.Во какая хрень-уже липчан стали в зоопарк отправлять!
ответить

Вова П.

сегодня, 13:45
говорят одна из них станет следующим мером Липецка.
ответить

Как

сегодня, 13:34
Как на нашего Путина похож !
ответить

Контрабандная макака по моему лучшее прозвище

сегодня, 13:25
Че ещё можно придумать)))))))
ответить

чООрный дельфин

сегодня, 13:20
На мой взгляд погремуХИ Чук и Гек более импазантные )))
ответить

Предлагаю переименовать обезъянок на

сегодня, 13:20
Гуля, Гребянек и Тинёк
ответить

Фёдор

сегодня, 13:17
Все контрабандисты получили свои законные прозвища: Саша Марина Саша Оля.....
ответить

Еще в рубрике

Учения на ратчинском полигоне приняли за пожар
#пожар
3
Учения на ратчинском полигоне приняли за пожар

20 минут назад

Общество
Долгострой на улице 50 лет НЛМК продадут с торгов
#долгострой #торги
Долгострой на улице 50 лет НЛМК продадут с торгов

46 минут назад

Общество
Для участия в конкурсе «Лидеры региона. Будь в команде!» зарегистрировались почти две тысячи человек
#администрация Липецкой области #Игорь Артамонов
7
Для участия в конкурсе «Лидеры региона. Будь в команде!» зарегистрировались почти две тысячи человек

50 минут назад

Общество
На пост ректора ЛГПУ претендуют четверо кандидатов
#выборы #ректор #ЛГПУ
На пост ректора ЛГПУ претендуют четверо кандидатов

сегодня, 13:41

Общество
«Общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать!»
#тепло #эксперимент
14
«Общим видом овладели, теперь подробности не надо пропускать!»

сегодня, 12:17

Общество
Верховный суд оставил в силе приговор убийце ребенка сожительницы
#приговор #обжалование #Царев
16
Верховный суд оставил в силе приговор убийце ребенка сожительницы

сегодня, 12:03

Общество