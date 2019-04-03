Переданные липецкому зоопарку «контрабандные» макаки получили прозвища

Зоопарк объявлял конкурс

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В марте 2017 года на таможне в аэропорту «Домодедово» изъяли 15 обезьян. Перевозку осуществляла гражданка Узбекистана рейсом из Вьетнама. Документов на животных у нее не было. Животные перевозились в пластмассовых перевозках, которые находились внутри картонных коробок.Они транспортировались без пищи, воды, практически без воздуха, при низкой температуре. При обнаружении животные были истощены и находились в стрессовом состоянии, часть из них погибли. Обезьян передали в Центр передержки диких животных под Яхромой. По информации специалистов, обезьяны (все самцы) – детеныши яванской макаки, которая охраняется международной конвенцией СИТЕС. Затем, после реабилитации в Центре передержки, в 2018 году четырех обезьянок передали в Саранский зоопарк. Оставшихся трех, 1 марта передали липецкому зоопарку.Зоопарк объявлял всенародный конкурс прозвищ для этих макак. И вот, как сообщают в зоопарке, имена отобраны. Макак назвали: Кай, Бек и Мук.