Главный бухгалтер украла у учреждений культуры миллион

Прокурор Воловского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, по факту хищения заместителем главного бухгалтера МБУ «Воловская Централизованная Бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений культуры» денежных средств, принадлежащих муниципальным учреждениям культуры.

По версии следствия, обвиняемая, используя свое служебное положение, вносила в электронные ведомости о начислении заработной платы сотрудникам обслуживаемых МКУ учреждений культуры заведомо ложные сведения о начислении себе заработной платы.



При этом в штатах обслуживаемых МКУ учреждений она не состояла.



Таким образом, за 2016-2017 годы обвиняемая похитила 1 057 180 рублей, что является особо крупным размером.



Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.



Санкция статьи уголовного кодекса, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

