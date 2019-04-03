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сегодня, 12:03

Верховный суд оставил в силе приговор убийце ребенка сожительницы

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#приговор #обжалование #Царев
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Верховный суд оставил в силе приговор убийце ребенка сожительницы

Владимиру Цареву придется провести в колонии 16 лет.

Верховный суд России оставил в силе приговор 25-летнему жителю Липецка Владимиру Царёву. Ранее коллегия присяжных Липецкого областного суда признала мужчину виновным в убийстве двухлетнего сына его сожительницы. Мужчину приговорили к 16 годам колонии строгого режима и году ограничения свободы. Защита Царева обжаловала вердикт в вышестоящей инстанции, но приговор оставили без изменений.

25-летнего Владимира Царева обвиняли в убийстве двухлетнего ребенка. Преступление было совершено в конце октября 2017 года в частном доме на улице Исполкомовской в Липецке. Царев оставался дома один с двумя детьми свой сожительницы, которая работала по вечерам. По версии обвинения, Царев избивал ее двухлетнего сына: мужчину раздражало неумение ребенка пользоваться горшком. 29 октября мальчика доставил в реанимацию областной детской больницы, где он умер от черепно-мозговой травмы. Врачи нашли на теле ребёнка более 40 синяков. Эксперты пришли к выводу, что черепно-мозговая травма могла быть причинена ребёнку за 3-5 дней до госпитализации.

При задержании Владимир Царёв признался следователям в том, что смерть мальчика - его вина. Для слушания своего дела мужчина выбрал суд присяжных заседателей, где начал отрицать причастность к гибели мальчика: он бил ребенка, но смертельный удар нанес кто-то другой. Однако его показания опроверг 8-летний брат погибшего мальчика. В тот вечер, когда малыш потерял сознание, дома находились только трое - двое братьев и Царёв. Старший сын сожительницы Царёва давал показания в суде, он указал на Владимира как на человека, который дважды ударил по его брата по голове, а потом, когда мальчик потерял сознание, сильно его тряс.
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#приговор #обжалование #Царев
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Комментарии (6)

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Гостья

15 минут назад
Не защищаю ни в коем случае. Мразь он конченная. Но почему мамаша не в тюрьме? Побои за три четыре дня до госпитализации? Она что слепая или по фиг все. Ну сейчас ещё одного пахяря приведет сучка
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Житель

38 минут назад
Мало дали ,пожизненое надо.
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ааааа

41 минуту назад
не грусти царев., она к тому времени еще пяток детей настрогает от разных "отцов"
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Иван

50 минут назад
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Сиди

58 минут назад
Гнида!!!!
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не грусти царев.

сегодня, 12:11
через 16 лет вернешся к своей сожительнице.
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