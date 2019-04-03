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Липецкий военный аэродром снова стал тренировочным в подготовке Парада Победы

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#липецкий авиацентр
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Липецкий военный аэродром снова стал тренировочным в подготовке Парада Победы

В этом году над Красной площадью пролетят 74 самолета и вертолета - по количеству лет, минувших после  Победы в Великой Отечественной войне

Как сообщил газете "Красная Звезда" генерал армии Олег Салюков, на которого возложена подготовка парада Победы на Красной площади в Москве, парадный строй авиации составит 74 летательных аппарата, что символизирует собой количество лет с момента окончания Великой Отечественной войны.

- Над главной площадью страны пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолёты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолёты Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и другие типы авиационной техники. Для выполнения полётов авиации ВКС на параде будет задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях, сообщил генерал Салюков.

Летчики липецкого авиацентра ежегодно принимают участие в Параде Победы, пролетая над Красной площадью. Аэродром авиацентра неоднократно становился для многих военных летчиков разных гарнизонов тренировочной площадкой. 
443
#липецкий авиацентр
1

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