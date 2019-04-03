сегодня, 11:57
Липецкий военный аэродром снова стал тренировочным в подготовке Парада Победы
В этом году над Красной площадью пролетят 74 самолета и вертолета - по количеству лет, минувших после Победы в Великой Отечественной войне
- Над главной площадью страны пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолёты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолёты Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и другие типы авиационной техники. Для выполнения полётов авиации ВКС на параде будет задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях, сообщил генерал Салюков.
Летчики липецкого авиацентра ежегодно принимают участие в Параде Победы, пролетая над Красной площадью. Аэродром авиацентра неоднократно становился для многих военных летчиков разных гарнизонов тренировочной площадкой.