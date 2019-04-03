Липецкий военный аэродром снова стал тренировочным в подготовке Парада Победы

В этом году над Красной площадью пролетят 74 самолета и вертолета - по количеству лет, минувших после Победы в Великой Отечественной войне





- Над главной площадью страны пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолёты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолёты Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и другие типы авиационной техники. Для выполнения полётов авиации ВКС на параде будет задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях, сообщил генерал Салюков.



Летчики липецкого авиацентра ежегодно принимают участие в Параде Победы, пролетая над Красной площадью. Аэродром авиацентра неоднократно становился для многих военных летчиков разных гарнизонов тренировочной площадкой.

Как сообщил газете "Красная Звезда" генерал армии Олег Салюков, на которого возложена подготовка парада Победы на Красной площади в Москве, парадный строй авиации составит 74 летательных аппарата, что символизирует собой количество лет с момента окончания Великой Отечественной войны.- Над главной площадью страны пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолёты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолёты Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М, штурмовики Су-25, вертолёты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52 и другие типы авиационной техники. Для выполнения полётов авиации ВКС на параде будет задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях, сообщил генерал Салюков.Летчики липецкого авиацентра ежегодно принимают участие в Параде Победы, пролетая над Красной площадью. Аэродром авиацентра неоднократно становился для многих военных летчиков разных гарнизонов тренировочной площадкой.