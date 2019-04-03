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сегодня, 11:55

Липецкая область получит 100 млн рублей на дороги

10 671
#субсидия #дороги
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Липецкая область получит 100 млн рублей на дороги

Правительство выделило региону дополнительный транш.

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между субъектами РФ трансфертов на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения и модернизацию дорожной сети по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Между регионами распределено свыше 70,8 млн рублей.

Липецкая область в рамках распоряжения получит 100 млн рублей. Этот транш регион должен потратить на достижение целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений.

Среди регионов Центрального Черноземья самую большую дотацию выделили воронежцам. Воронежская область в течение трех лет получит на дороги более 2 млрд рублей. Курская область в течение этого года получит 500 млн рублей.
10 671
#субсидия #дороги
1

Комментарии (10)

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777_1

4 минуты назад
а дорог так и нет...одни бордюры с плиткой
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Дедушка Ананий

13 минут назад
Та эт им семечки
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гость

14 минут назад
Опять все разворуют! Власти для города ни чего не делают!
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весёлый

31 минуту назад
А куда интересно налоги идут с Липецкой области
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Гость

34 минуты назад
Деньги то выделяются, но дорог так и не видно, только хибары чиновников все больше, все участки которые делали в том году, можно заново делать, ямы появились, люки провалились, и мне очень интересно, манеж сделают в этом веке?!
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с их аппетитом

41 минуту назад
это на аперитив не хватит! )))
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Иван

48 минут назад
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Артамоноу

59 минут назад
Ну и где твои способности привлекать деньги в область? Курской 500!!! миллионов, а нам всего 100. Позор. Только языком трепать. Да чудиков подтягивать из тьму-таракани.
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спроведливость

59 минут назад
но дойдут только 10)))
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ну

сегодня, 12:09
Ары в восторге!
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