Липецкая область получит 100 млн рублей на дороги

Правительство выделило региону дополнительный транш.

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между субъектами РФ трансфертов на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения и модернизацию дорожной сети по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Между регионами распределено свыше 70,8 млн рублей.



Липецкая область в рамках распоряжения получит 100 млн рублей. Этот транш регион должен потратить на достижение целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений.



Среди регионов Центрального Черноземья самую большую дотацию выделили воронежцам. Воронежская область в течение трех лет получит на дороги более 2 млрд рублей. Курская область в течение этого года получит 500 млн рублей.