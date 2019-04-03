Общество
сегодня, 11:55
Липецкая область получит 100 млн рублей на дороги
Правительство выделило региону дополнительный транш.
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между субъектами РФ трансфертов на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения и модернизацию дорожной сети по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Между регионами распределено свыше 70,8 млн рублей.
Липецкая область в рамках распоряжения получит 100 млн рублей. Этот транш регион должен потратить на достижение целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений.
Среди регионов Центрального Черноземья самую большую дотацию выделили воронежцам. Воронежская область в течение трех лет получит на дороги более 2 млрд рублей. Курская область в течение этого года получит 500 млн рублей.
Липецкая область в рамках распоряжения получит 100 млн рублей. Этот транш регион должен потратить на достижение целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений.
Среди регионов Центрального Черноземья самую большую дотацию выделили воронежцам. Воронежская область в течение трех лет получит на дороги более 2 млрд рублей. Курская область в течение этого года получит 500 млн рублей.
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Дедушка Ананий
гость
весёлый
Гость
с их аппетитом
Иван
Артамоноу
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