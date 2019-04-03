НЛМК Live

сегодня, 11:34

НЛМК обновляет нагревательную печь цеха горячего проката в Липецке

491
#горячий прокат
1
НЛМК обновляет нагревательную печь цеха горячего проката в Липецке

Инвестиции в проект составят 4,4 млрд рублей.

НЛМК приступил к монтажу оборудования нагревательной печи в цехе горячего проката. На месте печи предыдущего поколения - толкательного типа - устанавливается печь с шагающими балками.

Как сообщает пресс-служба НЛМК, это позволит увеличить производство стана горячей прокатки на 110 тыс. тонн в год (+2%), повысить качество продукции за счет более совершенной технологии выгрузки заготовки на прокатный стан, на 50% снизить расход энергоресурсов и почти вдвое уменьшить выбросы в атмосферу на этом участке.

Инвестиции в проект составят 4,4 млрд рублей. Производственная мощность обновленной печи – 320 тонн в час (2,25 млн тонн в год).
«Строительство нагревательной печи – один из ключевых проектов инвестиционной программы НЛМК. Обновление оборудования направлено, в том числе, на развитие портфеля продаж благодаря повышению качества продукции. Пуск агрегата не только увеличит объем производства проката НЛМК, но и даст возможность полностью перейти на высокоэффективную и ресурсосберегающую технологию нагрева стальных заготовок перед прокаткой», - прокомментировал управляющий директор НЛМК Сергей Филатов.

Обновление печи ведется в условиях действующего производства и без снижения мощности стана горячей прокатки. Строительство было начато в июле 2018 года. В настоящее время на строительной площадке завершены фундаментные работы, установлены механизмы для транспортировки слябов, ведется монтаж корпуса печи. Завершить реконструкцию планируется в сентябре 2019 года и уже в октябре запустить агрегат в работу.

В 2004-2011 гг. на стане горячей прокатки установили печи нового поколения. Обновленная печь станет четвертой по счету, ее пуск позволит также вывести из эксплуатации последнюю старую нагревательную печь.

При проектировании печи и организации строительно-монтажных работ впервые в Группе НЛМК был применен полный цикл технологии BIM (Building Information Modelling), которая позволила разработать цифровой двойник будущего агрегата и процесса строительства, заранее устранить возможные ошибки, а также оптимизировать объемы и график строительно-монтажных работ еще на этапе проектирования.
491
#горячий прокат
1

Еще в рубрике

Предприятия Группы НЛМК присоединяются к программе «Стальное дерево»
#НЛМК #Стальное дерево
Предприятия Группы НЛМК присоединяются к программе «Стальное дерево»

вчера, 11:30

НЛМК Live
Первый проектант Липецкой Магнитки
#85-летие НЛМК
Первый проектант Липецкой Магнитки

вчера, 11:02

НЛМК Live
НЛМК присоединится к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна»
#субботник #НЛМК
НЛМК присоединится к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна»

28.03.2019 10:25

НЛМК Live
НЛМК помогает школьникам продвигать научные идеи для развития металлургии
#образование #школа
НЛМК помогает школьникам продвигать научные идеи для развития металлургии

27.03.2019 10:30

НЛМК Live
Доменщики НЛМК поделились опытом с российскими и зарубежными коллегами
#техническое
Доменщики НЛМК поделились опытом с российскими и зарубежными коллегами

21.03.2019 10:18

НЛМК Live
Группа НЛМК адаптировала Steeluniversity для России
#образование
Группа НЛМК адаптировала Steeluniversity для России

15.03.2019 13:28

НЛМК Live