Вор-неудачник потерял украденное

Мужчина стащил у приятеля телефон.

Мировой судья СУ №2 Задонского района вынес приговор безработному жителю Липецкой области. Мужчину обвинили в краже. Еще до приговора он признался в преступлении



Кража была совершена вечером 4 августа 2018 года в селе Бутырки Задонского района. Там, на веранде, собралась выпить компания друзей. Когда хозяин дома ушел спать, один из гостей, подсудимый, заметил лежащий на комоде телефон Huawei Ноnor. Он забрал смартфон и ушел. Выйдя на улицу, подсудимый достал из кармана похищенный Huawei Ноnor и отключил его, после чего положил обратно в карман своих брюк.



Когда он шел домой, то у магазина увидел знакомых, которые выпивали. Подсудимый присоединился к ним, после чего пошел домой. Когда он шел домой, то был сильно пьян и неоднократно падал. Придя к себе домой, мужчина лег спать. Утром он проснулся и вспомнил, что украл у приятеля смартфон. Мужчина стал искать телефон, но оказалось, что по пути домой он потерял украденное. Хозяин смартфона сразу понял, кто его обокрал, когда обнаружил пропажу, и заявил в полицию. Подозреваемый не стал отрицать факт кражи. Ущерб оценили в 6 032 рубля.



Суд наказал вора 250 часами обязательных работ. Украденный потерянный телефон не нашли.