Происшествия

сегодня, 11:33

Вор-неудачник потерял украденное

4 908
#кража #телефон
Вор-неудачник потерял украденное

Мужчина стащил у приятеля телефон.

Мировой судья СУ №2 Задонского района вынес приговор безработному жителю Липецкой области. Мужчину обвинили в краже. Еще до приговора он признался в преступлении

Кража была совершена вечером 4 августа 2018 года в селе Бутырки Задонского района. Там, на веранде, собралась выпить компания друзей. Когда хозяин дома ушел спать, один из гостей, подсудимый, заметил лежащий на комоде телефон Huawei Ноnor. Он забрал смартфон и ушел. Выйдя на улицу, подсудимый достал из кармана похищенный Huawei Ноnor и отключил его, после чего положил обратно в карман своих брюк.
  
Когда он шел домой, то у магазина увидел знакомых, которые выпивали. Подсудимый присоединился к ним, после чего пошел домой. Когда он шел домой, то был сильно пьян и неоднократно падал. Придя к себе домой, мужчина лег спать. Утром он проснулся и вспомнил, что украл у приятеля смартфон. Мужчина стал искать телефон, но оказалось, что по пути домой он потерял украденное. Хозяин смартфона сразу понял, кто его обокрал, когда обнаружил пропажу, и заявил в полицию. Подозреваемый не стал отрицать факт кражи. Ущерб оценили в 6 032 рубля.

Суд наказал вора 250 часами обязательных работ. Украденный потерянный телефон не нашли.
4 908
#кража #телефон

Комментарии (4)

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Сенсация

16 минут назад
Даже не представляю,как без этой - глобальной новости,область дальше бы жила...
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Иван

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Олень

57 минут назад
надо же быть таким дебилом
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стас

сегодня, 11:59
Вот оно как.
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