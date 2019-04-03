Происшествия

сегодня, 11:32

По проезжей части кольца площади Победы гуляет мужчина

13 2153
#дтп
По проезжей части кольца площади Победы гуляет мужчина

Водители, будьте бдительны!

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Сегодня примерно с 9 часов утра на проезжей части кольца площади Победы появляется мужчина. Его поведение неадекватно. Возможно он не трезв. Мужчина ходит вдоль дороги, но периодически уходит на пешеходную часть. Затем возвращается на дорогу. 

По словам очевидцев, таким образом, он гулял по дороге напротив парковки и ларьков Центрального рынка, затем появлялся в районе бывшего кинотеатра «Спутник», и на противоположной стороне – у дома №8 по площади Победы.

Складывается впечатление, что мужчина сознательно хочет создать аварийную ситуацию.

13 2153
#дтп

Комментарии (13)

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чООрный дельфин

10 минут назад
Стопудовый суицидник
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весёлый

26 минут назад
Весна,любовь ,девушку он за рулём высматривает ,один раз он её увидел и влюбился как мальчишка ,а может кому повезёт под шумок ,девчата не теряйтесь
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Иван

30 минут назад
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X

37 минут назад
Я его наблюдаю почти каждый день он шарахается по проезжей части .Конечно принять меры некому. Ждут пока его кто нибудь сбреет.
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Психиатр

37 минут назад
Это мер Иванов не хочет покидать Липецк , «лутше под машину».
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Мужик

сегодня, 12:12
Хочет цветы положить к памятнику Победы.Но пройти сложно.
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читатель

сегодня, 12:11
а редакция город48 не хочет в полицию об этом сообщить?
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ничего страшного

сегодня, 12:07
некоторые водители на своих корытах спокойно гуляют по тротуарам, детским площадкам и газонам
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Фобос

сегодня, 12:03
ИВАНОВ , берега потерял , не может СВОЙ кабинет найти !
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Вот это НОВОСТЬ!

сегодня, 11:54
Догуляется! Выйдет из машины какой нибудь водитель и напинает этому чудику "в г*вно"!
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