По проезжей части кольца площади Победы гуляет мужчина

Водители, будьте бдительны!

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня примерно с 9 часов утра на проезжей части кольца площади Победы появляется мужчина. Его поведение неадекватно. Возможно он не трезв. Мужчина ходит вдоль дороги, но периодически уходит на пешеходную часть. Затем возвращается на дорогу.



По словам очевидцев, таким образом, он гулял по дороге напротив парковки и ларьков Центрального рынка, затем появлялся в районе бывшего кинотеатра «Спутник», и на противоположной стороне – у дома №8 по площади Победы.



Складывается впечатление, что мужчина сознательно хочет создать аварийную ситуацию.



