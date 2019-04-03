Общество

50 минут назад

«Вторичное» жилье в Липецке дорожает

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#недвижимость
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«Вторичное» жилье в Липецке дорожает

В I квартале 2019 года на регулярном рынке недвижимости продолжился тренд на повышение. 

Специалисты федерального портала «Мир квартир» отметили рост цены квадратного метра в 65 городах России из 69 с населением более 300 тысяч человек. Общий бюджет покупки увеличился в 56 городах и в среднем вырос на 2,7% с начала года.
На конец марта средняя цена «вторички» по Москве составила 214 тыс. руб./кв. м, а средняя цена предложения квартиры — 13,2 млн рублей. Это в полтора раза обогнала даже своего ближайшего конкурента – Санкт-Петербург, где цена равняется 120 тыс. руб./кв. м и 8,4 млн рублей за квартиру. Третье место у Сочи — 114 тыс. руб./кв. м и 7,2 млн рублей за объект.

Липецк – на 47 месте. Здесь цена «вторички» выросла за один квартал на 1,6% 

Как сообщал GOROD48. Жилье в новостройках, напротив, дешевеет. Цена на квартиры в новостройках Липецка упала за квартал на 6,5%

2 647
#недвижимость
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Комментарии (2)

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Раша

3 минуты назад
Это России страна контрастов, надо уже привыкнуть, или уезжать если есть возможность
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потому что

26 минут назад
недобросовестные застройщики кидают, а государство не защищает людей. Предусмотренное законом страхование долёвки -это туфта, т.к. страховые договоры заключаются с левыми компаниями, которые закрываются на следующий день. Беглый застройщик из Камбоджи полонский избежал наказания, захарову тоже дали сбежать. сейчас отсидится, пока срок исковой давности пройдет, и всплывет где-нибудь как ни в чем не бывало
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