Общество
50 минут назад
«Вторичное» жилье в Липецке дорожает
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В I квартале 2019 года на регулярном рынке недвижимости продолжился тренд на повышение.
Специалисты федерального портала «Мир квартир» отметили рост цены квадратного метра в 65 городах России из 69 с населением более 300 тысяч человек. Общий бюджет покупки увеличился в 56 городах и в среднем вырос на 2,7% с начала года.
На конец марта средняя цена «вторички» по Москве составила 214 тыс. руб./кв. м, а средняя цена предложения квартиры — 13,2 млн рублей. Это в полтора раза обогнала даже своего ближайшего конкурента – Санкт-Петербург, где цена равняется 120 тыс. руб./кв. м и 8,4 млн рублей за квартиру. Третье место у Сочи — 114 тыс. руб./кв. м и 7,2 млн рублей за объект.
Липецк – на 47 месте. Здесь цена «вторички» выросла за один квартал на 1,6%
Как сообщал GOROD48. Жилье в новостройках, напротив, дешевеет. Цена на квартиры в новостройках Липецка упала за квартал на 6,5%
На конец марта средняя цена «вторички» по Москве составила 214 тыс. руб./кв. м, а средняя цена предложения квартиры — 13,2 млн рублей. Это в полтора раза обогнала даже своего ближайшего конкурента – Санкт-Петербург, где цена равняется 120 тыс. руб./кв. м и 8,4 млн рублей за квартиру. Третье место у Сочи — 114 тыс. руб./кв. м и 7,2 млн рублей за объект.
Липецк – на 47 месте. Здесь цена «вторички» выросла за один квартал на 1,6%
Как сообщал GOROD48. Жилье в новостройках, напротив, дешевеет. Цена на квартиры в новостройках Липецка упала за квартал на 6,5%
2 647
Раша
потому что