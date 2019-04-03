Погода в Липецке

53 минуты назад

Спасатели вновь предупреждают о сильном ветре

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#ветер
Спасатели вновь предупреждают о сильном ветре

Скорость порывов ветра может составить 17 м/с.

В ближайшие 1-3 часа  и с сохранением в течение дня 3 апреля ожидается  усиление  северо-восточного  ветра порывы до  15-17 м/с. Об этом предупреждает городского управление по делам ГО и ЧС.

Напомним, что 2 апреля сильным порывом ветра сорвало часть кровли 101-летнего здания в Ельце. Металлический лист рухнул на автомобиль.

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468
#ветер

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