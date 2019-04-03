Погода в Липецке
53 минуты назад
Спасатели вновь предупреждают о сильном ветре
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Скорость порывов ветра может составить 17 м/с.
В ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение дня 3 апреля ожидается усиление северо-восточного ветра порывы до 15-17 м/с. Об этом предупреждает городского управление по делам ГО и ЧС.
Напомним, что 2 апреля сильным порывом ветра сорвало часть кровли 101-летнего здания в Ельце. Металлический лист рухнул на автомобиль.
Напомним, что 2 апреля сильным порывом ветра сорвало часть кровли 101-летнего здания в Ельце. Металлический лист рухнул на автомобиль.
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