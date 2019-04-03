Голубятник погубил любимых птиц пенсионера

12 октября из сарая 81-летнего жителя поселка Добринка украли 30 голубей. Пенсионер оценил нанесенный ущерб в 30 000 рублей. По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, полицейским удалось установить подозреваемого в краже: 23-летнего местного жителя. Парня задержали при подготовке к очередной краже птиц. По словам злоумышленника, он всегда хотел заниматься разведением голубей, но существовали разные причины, препятствовавшие его желанию. Зная, что 81-летний заядлый голубевод держит в сарае несколько десятков птиц он, в ночь с 11 на 12 октября, их похитил. Однако, не имея необходимых навыков, не зная досконально всего процесса их разведения, он не смог обеспечить птицам нормальный уход и условия содержания, в результате чего они погибли.

Расследование уголовного дела о краже проводит ОМВД России по Добринскому району.

В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция части 2 статьи 158 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.