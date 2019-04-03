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Владельцы 120 торговых объектов нарушили правила благоустройства

7 864
#благоустройство
Владельцы 120 торговых объектов нарушили правила благоустройства

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области совместно с сотрудниками управлений округов администрации города Липецка обследовали более 600 торговых предприятий на предмет соблюдения правил благоустройства.


В 120 из них обнаружили нарушения. Самые распространённые – ненадлежащее состояние фасада, разбитые ступени, следы от объявлений, граффити, мусор на прилегающей территории. Со всеми владельцами зданий и сооружений проверяющие провели разъяснительные беседы.

Попасть в разряд нарушителей правил благоустройства можно за ржавую урну или отколовшуюся плитку на фасаде. Все факты нарушений правил благоустройства зафиксировали, на месте составили 14 протоколов, вынесли 49 предписаний, 14 уведомлений на составление протокола.

Информацию еще о 43-х нарушениях Правил благоустройства города Липецка сотрудники управления потребительского рынка передали в подведомственные административные комиссии и государственную жилищную инспекцию Липецкой области. Теперь неряшливым предпринимателям грозят штрафы, сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
7 864
#благоустройство

Комментарии (7)

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НЕ ПАТРИОТ

1 минуту назад
Гость, всё идёт по пути наименьшего сопротивления... - Проще наехать на владельца магазина за расколотую плитку, чем на управляшку...
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василий

26 минут назад
Причина в одном - не чувствую никакой ответственности...
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Гость

37 минут назад
Интересно, а кого будут штрафовать за некачественные ремонты фассадов? Пр.Мира.. отвалилось все.. Или расколотая плитка важнее??? Или это не БЛАГОУСТРОЙСТВО города???
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злодей

48 минут назад
весеннее обострение, сначала бы с себя спросили, а потом за других бы брались....Капитальные ремонты домов делаются так, что на 2-3 год кусками отваливается штукатурка...и что то не видно предписаний за это....хотя чему удивляться.. сейчас прокурор сына своего будет проверять)))) а виноватым окажется дворник дядя петя, который мусор в карманах носит....
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Сергей

51 минуту назад
///, а ты как думал
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Гость

сегодня, 10:31
///, задело .
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///

сегодня, 10:26
фасады, ступеньки и урны потребителей проверьте. такими темпами скоро весь город в капремонт - сносить и строить новый
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