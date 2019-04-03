сегодня, 10:15
Владельцы 120 торговых объектов нарушили правила благоустройства
Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области совместно с сотрудниками управлений округов администрации города Липецка обследовали более 600 торговых предприятий на предмет соблюдения правил благоустройства.
Попасть в разряд нарушителей правил благоустройства можно за ржавую урну или отколовшуюся плитку на фасаде. Все факты нарушений правил благоустройства зафиксировали, на месте составили 14 протоколов, вынесли 49 предписаний, 14 уведомлений на составление протокола.
Информацию еще о 43-х нарушениях Правил благоустройства города Липецка сотрудники управления потребительского рынка передали в подведомственные административные комиссии и государственную жилищную инспекцию Липецкой области. Теперь неряшливым предпринимателям грозят штрафы, сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.
НЕ ПАТРИОТ
василий
Гость
злодей
Сергей
Гость
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