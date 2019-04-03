Общество
сегодня, 09:53
Скандал с данными пациентов закончился увольнением из управления здравоохранения
Пост потерял начальник отдела закупок.
Из управления здравоохранения Липецкой области уволили начальника отдела материально-технического обеспечения. Это кадровое решение было принято после скандала с размещением на сайте госзакупок личных данных липецких пациентов.
Напомним, общественное движение «Пациентский контроль» в конце марта заявило, что при проверке серии тендеров липецкого управления здравоохранения за 2018-2019 годах обнаружило в документах на путевки для пациентов их диагнозы, личные данные и адреса людей.
Тогда курирующий вопросы здравоохранения заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин не исключал, что по итогам служебной проверки возможны увольнения. Вместе с этим, собственную проверку работы чиновников облздрава проводит управление прокуратуры Липецкой области по надзору за соблюдением федерального законодательства.
Напомним, общественное движение «Пациентский контроль» в конце марта заявило, что при проверке серии тендеров липецкого управления здравоохранения за 2018-2019 годах обнаружило в документах на путевки для пациентов их диагнозы, личные данные и адреса людей.
Тогда курирующий вопросы здравоохранения заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин не исключал, что по итогам служебной проверки возможны увольнения. Вместе с этим, собственную проверку работы чиновников облздрава проводит управление прокуратуры Липецкой области по надзору за соблюдением федерального законодательства.
В поликлинике на Шкатова
Гражданин
Мотя
гы
хех
НАДА.
Во дают.