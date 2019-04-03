Общество

сегодня, 09:53

Скандал с данными пациентов закончился увольнением из управления здравоохранения

7 2215
#пациенты #закупки
4
Скандал с данными пациентов закончился увольнением из управления здравоохранения

Пост потерял начальник отдела закупок.

Из управления здравоохранения Липецкой области уволили начальника отдела материально-технического обеспечения. Это кадровое решение было принято после скандала с размещением на сайте госзакупок личных данных липецких пациентов.

Напомним, общественное движение «Пациентский контроль» в конце марта заявило, что при проверке серии тендеров липецкого управления здравоохранения за 2018-2019 годах обнаружило в документах на путевки для пациентов их диагнозы, личные данные и адреса людей.



Тогда курирующий вопросы здравоохранения заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин не исключал, что по итогам служебной проверки возможны увольнения. Вместе с этим, собственную проверку работы чиновников облздрава проводит управление прокуратуры Липецкой области по надзору за соблюдением федерального законодательства.
7 2215
#пациенты #закупки
4

Комментарии (7)

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В поликлинике на Шкатова

8 минут назад
Нет флюорография и врачей, вообще никого нет! Почему руководство не уволено? Годами гниёт всё
ответить

Гражданин

17 минут назад
Разобрались как следует и наказали кого попало... Еще повезло - предшественницу вообще посадили.
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Мотя

24 минуты назад
Если бы перед свадьбой молодые узнали бы медицинские показания друг друга, 80 процентов разбежались
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гы

33 минуты назад
5 балов, а то it это фигня. 1 ошибочка и до свидания.
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хех

34 минуты назад
действительно,пчелы против меда - разве не сам курирующий вопросы здравоохранения заместитель главы администрации Липецкой области - должен сложить полномочия ?
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НАДА.

36 минут назад
Надо всех носителей ВИЧ знать в лицо, информация о них (ради нас, наших потомков) должна быть расклеена на каждом углу. Если бы до нас доводили всю важную информацию, хотя бы о тех кто нами руководит, то вскрылось бы много интересного включая диагнозы, судимости и пр., и пр.
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Во дают.

сегодня, 10:25
Уволили завхоза,за разглашение информации. Вот поржал.имено он выкладывал информацию. Жаль дворника или сторожа не уволили за это. Показуха.
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