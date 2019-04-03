Общество
17 минут назад
В Липецке стартует «Весенняя неделя добра»
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Добровольческую акцию откроют 8 апреля.
С 8 по 13 апреля в Липецкой области будет проходить традиционная общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра». В ней смогут принять участие все жители региона, подавшие заявку до 4 апреля.
Акцию откроют в 13:30 8 апреля в парке «Быханов сад». В ходе акции волонтеры проведут благоустройство парков и скверов, выйдут на уборку дворов, окажут адресную помощь пожилым людям, инвалидам, ветеранам войны и труда, займутся экологическим просвещением липчан, проведут мастер-класс для пенсионеров «Вторая жизнь старых вещей», устроят интерактивные акции по экологическому добровольчеству. На 11 апреля запланирован «День донора», на 12 апреля — забег, посвященный Дню космонавтики.
Самым активным добровольцам 13 апреля, на торжественном закрытии «Весенней недели добра», вручат благодарственные письма.
Акцию откроют в 13:30 8 апреля в парке «Быханов сад». В ходе акции волонтеры проведут благоустройство парков и скверов, выйдут на уборку дворов, окажут адресную помощь пожилым людям, инвалидам, ветеранам войны и труда, займутся экологическим просвещением липчан, проведут мастер-класс для пенсионеров «Вторая жизнь старых вещей», устроят интерактивные акции по экологическому добровольчеству. На 11 апреля запланирован «День донора», на 12 апреля — забег, посвященный Дню космонавтики.
Самым активным добровольцам 13 апреля, на торжественном закрытии «Весенней недели добра», вручат благодарственные письма.
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Зося