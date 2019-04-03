Происшествия

32 минуты назад

В Липецке уже обокрали семь дач

2 704
#кражи #сады #дачи
В Липецке уже обокрали семь дач

Большая часть преступлений раскрыта.

С началом дачного сезона в липецкую полицию шквалом пойдут заявления о кражах с садовых участков. Огородники возвращаются на свои дачи и обнаруживают, что домики взломаны, оттуда пропали инструменты или скарб. Кто-то может не досчитаться части забора или строительных материалов.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, только за январь-февраль в Липецке получено 7 заявлений о кражах с садовых участков; четыре преступления раскрыты. За прошлый год владельцы садов в черте Липецка написали 81 подобное заявление, 40 краж удалось раскрыть.

А вот сторож СНТ «Горняк 1» Павел уверен о том, что краж совершается намного больше. Только за два года его работы в садовом товариществе он насчитал 20 преступлений. Иногда ему самому приходится задерживать преступников, пытающихся своровать собственность садоводов.

Сторожу, в обязанности которого входит осмотр насосной станции, а не охрана садовых участков, очень обидно за стариков-садоводов, и поэтому он ловит злоумышленников и сдает их в полицию, так как портить машины воров или простреливать преступникам колени он права не имеет. Павел сетует на садоводов. Он утверждает, что их невозможно убедить писать заявления, даже если воры уже найдены. И часто расследование преступления завершается лишь сбором объяснительных: без заявления о краже привлечь воров к ответственности сложно.
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#кражи #сады #дачи

Комментарии (2)

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НЕ ПАТРИОТ

2 минуты назад
Всего 7?!?...
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местный

7 минут назад
Надо расстреливать как в Китае. Или руку отрубать! Или клеймо на любу выжигать! И только ТОГДА МОЖЕТ БЫТЬ никчёмные людишки задумаются , - а надо ли идти воровать чужое добро или нет!!!!!!!!!
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