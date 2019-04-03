47 минут назад
33-летний водитель легковушки пострадал в столкновении с «КамАЗом»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1235 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 72. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 803 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 17 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.