33-летний водитель легковушки пострадал в столкновении с «КамАЗом»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 апреля в селе Большой Самовец Грязинского района 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150» допустил столкновение с автомобилем «КамАЗ» под управлением 23-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель «ВАЗа», с различными травмами его госпитализировали в ГУЗ «Грязинская МРБ».

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1235 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 72. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 803 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 17 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.