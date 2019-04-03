Происшествия

47 минут назад

33-летний водитель легковушки пострадал в столкновении с «КамАЗом»

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#авария #ДТП
33-летний водитель легковушки пострадал в столкновении с «КамАЗом»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 апреля в селе Большой Самовец Грязинского района 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150» допустил столкновение  с автомобилем  «КамАЗ» под управлением 23-летнего водителя. В ДТП пострадал водитель «ВАЗа», с различными травмами его госпитализировали в  ГУЗ «Грязинская МРБ». 

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1235 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 72. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 803 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции  зафиксировали 17 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      

Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.   


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#авария #ДТП

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