Происшествия
сегодня, 08:40
17-летний грабитель напал на липчанина в подъезде
Полицейские раскрыли грабеж совершенный 22 февраля в подъезде жилого дома по улице Адмирала Макарова.
Тогда у 24-летнего мужчины преступник отнял сотовый телефон и 500 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, задержан предполагаемый участник преступления – неработающий и неучащийся 17-летний подросток. Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит УМВД России по г. Липецку.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, задержан предполагаемый участник преступления – неработающий и неучащийся 17-летний подросток. Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит УМВД России по г. Липецку.
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Во мля
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Хохленок индезит
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