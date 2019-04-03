17-летний грабитель напал на липчанина в подъезде

Полицейские раскрыли грабеж совершенный 22 февраля в подъезде жилого дома по улице Адмирала Макарова.

Тогда у 24-летнего мужчины преступник отнял сотовый телефон и 500 рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, задержан предполагаемый участник преступления – неработающий и неучащийся 17-летний подросток. Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит УМВД России по г. Липецку.