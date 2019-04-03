Происшествия

сегодня, 08:40

17-летний грабитель напал на липчанина в подъезде

12 1618
#грабеж
17-летний грабитель напал на липчанина в подъезде

Полицейские раскрыли грабеж совершенный 22 февраля в подъезде жилого дома по улице Адмирала Макарова. 

Тогда у 24-летнего мужчины преступник отнял сотовый телефон и 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, задержан предполагаемый участник преступления – неработающий и неучащийся 17-летний подросток. Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит УМВД России по г. Липецку.
12 1618
#грабеж

Комментарии (12)

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Отвертка, шило

19 минут назад
Ждем своего часа для нападающих
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Во мля

33 минуты назад
Магадан снова домой.
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Путину

34 минуты назад
Вот он твой экономический рывок , От этого рывка кушать нечего, Пропитание народ зарабатывает разбоем !,Толи ещё будет ,Вовочка!
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х

36 минут назад
на органы его продать,целый он уже полное дерьмо
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к ардаш

36 минут назад
Я всегда с собой отвертку имею 200 мм. так как работаю электриком . при критической ситуации воткну нападавшему в глаз. ухо в очко и т.д.
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Свинарь

43 минуты назад
13 район , кули
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Калдырь

сегодня, 09:06
Кариподент дурашёк * правилно писат.
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наверное

сегодня, 09:04
Не заплатил молодому за миньет)
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Хохленок индезит

сегодня, 09:01
Наши земляки со Львова привыкли грабить
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ВОРЧУН

сегодня, 09:01
Анна, хорошо хоть не НАКАКАЛ!
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