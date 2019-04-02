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24 минуты назад
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Общественная петиция против возведения завода набрала свыше миллиона подписей
Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает Лента.ру.
Судья Юлия Яцкевич пришла к выводу, что запрет китайской компании на строительство объектов на земельном участке площадью более 16 тысяч квадратных метров и передачу его другим лицам является «обоснованными и необходимыми для обеспечения публичных интересов».
Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук подняло волну экологических протестов и было приостановлено по решению суда 15 марта.
Общественная петиция против возведения завода, который может нанести экосистеме уникального озера непоправимый ущерб, набрала свыше миллиона подписей.
Розлив воды для поставки в Китай на заводе должны были начать до конца 2019 года. Предполагалось, что общий объем вложений в проект составит 1,5 миллиарда рублей.
Судья Юлия Яцкевич пришла к выводу, что запрет китайской компании на строительство объектов на земельном участке площадью более 16 тысяч квадратных метров и передачу его другим лицам является «обоснованными и необходимыми для обеспечения публичных интересов».
Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук подняло волну экологических протестов и было приостановлено по решению суда 15 марта.
Общественная петиция против возведения завода, который может нанести экосистеме уникального озера непоправимый ущерб, набрала свыше миллиона подписей.
Розлив воды для поставки в Китай на заводе должны были начать до конца 2019 года. Предполагалось, что общий объем вложений в проект составит 1,5 миллиарда рублей.