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31 минуту назад

Наледь с крыши детсада в Екатеринбурге упала на 3-летнюю девочку

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Наледь с крыши детсада в Екатеринбурге упала на 3-летнюю девочку

Ребенок доставлен в больницу

На трехлетнюю девочку в детском саду Екатеринбурга рухнул снег и часть крыши. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

По данным прокуратуры, инцидент произошел вечером в понедельник, когда девочка вместе с матерью выходила из подъезда младшей группы детского сада на улице Уральских рабочих в Екатеринбурге. В результате падения снега с наледью и двух деревянных брусков с крыши учреждения ребенок получил ушиб мягких тканей головы и был доставлен в больницу.

Прокуратура начала проверку по данному факту, сообщает РИА Новости.

По данным городских властей, крыша детсада была очищена от снега полностью, кроме той части, с которой упала наледь.
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