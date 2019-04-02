Происшествия
40 минут назад
В Липецке опять горит мусор
Черный дым поднимается над Опытной станцией.
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Вечером 2 апреля многие липчане заметили густые клубы черного дыма, поднимающиеся над районом Опытной станции.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области GOROD48 рассказали, что причиной дыма стал горящий в районе гаражного кооператива "Колос" мусор. Площадь возгорания составила 20 кв.м. Возгорание уже ликвидировано одним отделением пожарных.
Возгорания травы и мусора происходят в Липецке с конца прошлой недели. 31 марта сухая трава загорелась в районе микрорайона "Университетский", а 1 апреля - в пойме реки Воронеж у Октябрьского моста.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области GOROD48 рассказали, что причиной дыма стал горящий в районе гаражного кооператива "Колос" мусор. Площадь возгорания составила 20 кв.м. Возгорание уже ликвидировано одним отделением пожарных.
Возгорания травы и мусора происходят в Липецке с конца прошлой недели. 31 марта сухая трава загорелась в районе микрорайона "Университетский", а 1 апреля - в пойме реки Воронеж у Октябрьского моста.
гость я
любопытный