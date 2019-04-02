Происшествия

40 минут назад

В Липецке опять горит мусор

2 335
#пожар
В Липецке опять горит мусор

Черный дым поднимается над Опытной станцией.

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Вечером 2 апреля многие липчане заметили густые клубы черного дыма, поднимающиеся над районом Опытной станции.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области GOROD48 рассказали, что причиной дыма стал горящий в районе гаражного кооператива "Колос" мусор. Площадь возгорания составила 20 кв.м.  Возгорание уже ликвидировано одним отделением пожарных.

Возгорания травы и мусора происходят в Липецке с конца прошлой недели. 31 марта сухая трава загорелась в районе микрорайона "Университетский", а 1 апреля - в пойме реки Воронеж у Октябрьского моста.


2 335
#пожар

Комментарии (2)

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гость я

11 минут назад
Еще опять горело в районе завода Свободный Сокол, как и вчера - практически в тех же местах.
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любопытный

16 минут назад
Сколько процентов ожога тела у полицейского?
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