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39 минут назад
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Такие ДТП могут приравнять к умышленному убийству
Наказание для водителей, которые, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, стали виновниками ДТП со смертельным исходом, может быть ужесточено. Ответственность за такие действия нужно приравнять к наказанию за умышленное убийство, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Практически каждый день из СМИ мы узнаем о страшных авариях, совершенных по вине пьяных водителей, в которых гибнут дети, целые семьи", - сказал глава нижней палаты, которого цитирует "Интерфакс". - "Тысячи покалеченных судеб людей, которые потеряли своих родных, близких…"
"Считаю, такие действия водителей надо приравнивать по уровню общественной опасности к умышленным убийствам, и ответственность должна быть соответствующая. Сел за руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел", - заявил он.
Он уточнил, что вопрос сейчас прорабатывается с участием профильных комитетов, и не исключил, что данная законодательная инициатива может быть рассмотрена уже в ходе текущей сессии.
Сейчас наказание за "пьяное" ДТП с жертвами может составить от двух до девяти лет.
"Практически каждый день из СМИ мы узнаем о страшных авариях, совершенных по вине пьяных водителей, в которых гибнут дети, целые семьи", - сказал глава нижней палаты, которого цитирует "Интерфакс". - "Тысячи покалеченных судеб людей, которые потеряли своих родных, близких…"
"Считаю, такие действия водителей надо приравнивать по уровню общественной опасности к умышленным убийствам, и ответственность должна быть соответствующая. Сел за руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел", - заявил он.
Он уточнил, что вопрос сейчас прорабатывается с участием профильных комитетов, и не исключил, что данная законодательная инициатива может быть рассмотрена уже в ходе текущей сессии.
Сейчас наказание за "пьяное" ДТП с жертвами может составить от двух до девяти лет.