В России

39 минут назад

В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами

90
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами

Такие ДТП могут приравнять к умышленному убийству

Наказание для водителей, которые, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, стали виновниками ДТП со смертельным исходом, может быть ужесточено. Ответственность за такие действия нужно приравнять к наказанию за умышленное убийство, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Практически каждый день из СМИ мы узнаем о страшных авариях, совершенных по вине пьяных водителей, в которых гибнут дети, целые семьи", - сказал глава нижней палаты, которого цитирует "Интерфакс". - "Тысячи покалеченных судеб людей, которые потеряли своих родных, близких…"

"Считаю, такие действия водителей надо приравнивать по уровню общественной опасности к умышленным убийствам, и ответственность должна быть соответствующая. Сел за руль в состоянии опьянения, значит, имел умысел", - заявил он.

Он уточнил, что вопрос сейчас прорабатывается с участием профильных комитетов, и не исключил, что данная законодательная инициатива может быть рассмотрена уже в ходе текущей сессии.

Сейчас наказание за "пьяное" ДТП с жертвами может составить от двух до девяти лет.
90

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

24 минуты назад

В России
Наледь с крыши детсада в Екатеринбурге упала на 3-летнюю девочку
Наледь с крыши детсада в Екатеринбурге упала на 3-летнюю девочку

31 минуту назад

В России
Банкам разрешат упростить выдачу займов предприятиям
Банкам разрешат упростить выдачу займов предприятиям

сегодня, 07:59

В России
Кремль прокомментировал заявление Зеленского о Донбассе
#Зеленский #Донбасс #Украина
1
Кремль прокомментировал заявление Зеленского о Донбассе

вчера, 12:50

В России
Кассы «слили» личные данные россиян
#касса #личные данные
Кассы «слили» личные данные россиян

вчера, 12:45

В России
Маткапиталом предлагают оплачивать частные детсады
#материнский капитал
1
Маткапиталом предлагают оплачивать частные детсады

вчера, 12:40

В России