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Липецкая вечЁрка: реинкарнация маршрутки, аферисты и сокрушительный ветер
Представляем вам обзор самых обсуждаемых у пользователей липецких новостей во вторник, 2 апреля.
«В Липецке может вновь появиться 330-й маршрут?» - самый обсуждаемый сегодня вопрос. Предприниматель Галина Орлова выиграла процесс у департамента транспорта мэрии, досрочно прекратившим договорные отношения с частным перевозчиком. Галина Орлова считает, что против нее был задействован административный ресурс.
А вот жительница Липецка считала, что ее зять – на редкость плодовитый честный мужчина. Она заняла мужу дочери 850 000 рублей под обещание подарить пятерых внуков. Но, не исполнив обязательства - что по долгу, что по детям - мужчина скрылся.
Не удалось скрыться другому аферисту. Приговором Усманского районного суда житель Липецкой области признан виновным в мошенничестве при оформлении кредита. Мужчина обманул банк при выдаче ипотечного займа на 3 млн рублей.
Тем временем, как и обещали спасатели, в Липецкой области подул сильный порывистый ветер. Как итог, в Липецке на дорогу упало дерево, а в Ельце со старинного здания сдуло крышу. Пострадавших нет.
А вот жительница Липецка считала, что ее зять – на редкость плодовитый честный мужчина. Она заняла мужу дочери 850 000 рублей под обещание подарить пятерых внуков. Но, не исполнив обязательства - что по долгу, что по детям - мужчина скрылся.
Не удалось скрыться другому аферисту. Приговором Усманского районного суда житель Липецкой области признан виновным в мошенничестве при оформлении кредита. Мужчина обманул банк при выдаче ипотечного займа на 3 млн рублей.
Тем временем, как и обещали спасатели, в Липецкой области подул сильный порывистый ветер. Как итог, в Липецке на дорогу упало дерево, а в Ельце со старинного здания сдуло крышу. Пострадавших нет.
орлову
А вот
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