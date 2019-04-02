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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: реинкарнация маршрутки, аферисты и сокрушительный ветер

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: реинкарнация маршрутки, аферисты и сокрушительный ветер

Представляем вам обзор самых обсуждаемых у пользователей липецких новостей во вторник, 2 апреля.

«В Липецке может вновь появиться 330-й маршрут?» - самый обсуждаемый сегодня вопрос. Предприниматель Галина Орлова выиграла процесс у департамента транспорта мэрии, досрочно прекратившим договорные отношения с частным перевозчиком. Галина Орлова считает, что против нее был задействован административный ресурс.

А вот жительница Липецка считала, что ее зять – на редкость плодовитый честный мужчина. Она заняла мужу дочери 850 000 рублей под обещание подарить пятерых внуков. Но, не исполнив обязательства - что по долгу, что по детям - мужчина скрылся.

Не удалось скрыться другому аферисту. Приговором Усманского районного суда житель Липецкой области признан виновным в мошенничестве при оформлении кредита. Мужчина обманул банк при выдаче ипотечного займа на 3 млн рублей.

Тем временем, как и обещали спасатели, в Липецкой области подул сильный порывистый ветер. Как итог, в Липецке на дорогу упало дерево, а в Ельце со старинного здания сдуло крышу. Пострадавших нет.
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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (4)

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орлову

12 минут назад
В мэры надо было!!!
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А вот

13 минут назад
К Ольге Васильевне Орловой тяжело было устроиться всегда, потому что она ЧЕЛОВЕК. И водители просто так от неё не увольнялись никогда. Люди работали годами.
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Ещё ты забыл

19 минут назад
666 Сказать что ип Карих гнилой работодатель, от которого бегут работники
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666

сегодня, 20:28
Автобусы №26 в отличии от №330 все новые!!!!!!!!!!!! В тоже время и Галины Орловов автобусы были ухоженные правда новых не видел!!!!!!! Соглашусь что с ней поступили не хорошо так как у перевозчика ИП Карих бордака больше и нарушения много + салоны очень грязные в у Орловой почище были!!!!!!!! Но Липчанам воевать за возражение №330-ого не стоит ведь на маршруте №26 все автобусы новые а вот ИП Карих нужно припугнуть что бы активно меняли подвижной состав как никак самые лакомые маршруты отданы Карих!
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