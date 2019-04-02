«Металлург» подойдет во всеоружии к игре с командой форварда-легенды, который до сих пор круче Дзюбы

Липчане в заключительной контрольной игре разгромили "Атом", а на официальном матче с "Ротором-2" 6 апреля их ждет сюрприз.

«Металлург» с крупным счетом выиграл заключительный матч межсезонья у своего традиционного соперника по контрольным играм «Атома» из Нововоронежа. Игра на липецком стадионе «Сокол» завершилась со счетом – 6:2 в пользу «сталеваров».

«Кошки-мышки»

Можно сказать, что «красно-черные» сыграли с клубом СФФ «Центр» в кошки-мышки: наши парни дважды пропустили в первом тайме, уступали к перерыву – 1:2, но все равно завершили матч уверенной победой.

На 17-й минуте сильный удар точно в угол ворот посчастливилось нанести мощному форварду гостей Александру Тараповскому, который начинал сезон в составе соперника липчан по второму дивизиону белгородского «Салюта».

Липчане отыгрались мгновенно: Андрей Овчинников забросил мяч на дальнюю штангу, где остальное было делом техники Руслана Ахвледиани. Затем «Металлург» забил вновь, но липецкий судья матча Геннадий Абрамов отменил взятие ворот Николаем Иванниковым из-за офсайда. А «Атом» вскоре вышел вперед.

Защитник стал бомбардиром всего за 5 минут

После перерыва зрители увидели редкую вещь: «дубль» центрального защитника за 4 минуты после подачи угловых. Героем здесь стал Константин Титов.

После этого дважды отличился лучший бомбардир нашей команды Николай Иванников, которому оба раза ассистировал Александр Харин, на счету которого хет-трик из передач в этом матче (он подавал и один из угловых, которые в голы превращал Титов, прим.).

Первый гол за «Металлург» юного дарования

Точку в матче после паса Глеба Подковырова поставил юный Андрея Разомазов, заявленный за команду только зимой и впервые в жизни забивший за взрослый «Металлург», пусть и в товарищеской игре – 6:2.

Матч стал отличной репетицией перед первой официальной игрой сезона, в которой уже в эту субботу, 6 апреля в 16.00, «Металлург» на главном стадионе Липецка примет команду-открытие сезона волгоградский «Ротор-2».

Нападающий, который гораздо круче Дзюбы

Увы, волгоградцев больше не тренирует культовый игрок «Металлурга» 90-х Игорь Меньщиков, который ушел на повышение в главный «Ротор» в ФНЛ. Но уважающий себя болельщик не может не сходить на матч по причине приезда фигуры еще большего калибра – нового наставника гостей Олега Веретенникова, долгие годы являвшегося лучшим бомбардиром всего российского футбола.

Веретенников, которому сейчас 49 лет, больще десятилетия Клуб 100 российских бомбардиров пока его не обошел Александр Кержаков (в 2013 году).

Веретенников – член «Клуба Григория Федотова», пятый бомбардир за всю историю постсоветского пространства – 185 мячей. До сих пор больше него никто не поражал ворота в высшем дивизионе отечественного футбола – 143 мяча на счету. (Так что Дзюбе еще расти и расти – у представителя нынешнего поколения «всего» 98 голов).

Сюрприз для болельщиков от пресс-службы

Раскроем небольшой секрет – в красочной программке к матчу. Будет красивой фото Веретенникова и специальное место для автографа, так что любой желающий при известном старании сможет заполучить бесценный раритет.

«МЕТАЛЛУРГ» (Липецк) – «АТОМ» (Нововоронеж) - 6:2 (1:2)

Голы: Тараповский, 17 (0:1). Ахвледиани, 24 (1:1). Акулов, 31 (1:2). Титов, 49 (2:2). Титов, 53 (3:2). Иванников, 63 (4:2). Иванников, 66 (5:2). Разомазов, 78 (6:2).

«Металлург»: Скрипник (Зеленов, 85), Шадрин (Викторов, 66), Титов, Фролов, Неплюев (Подковыров, 46), Войдель (Мохов, 73), Баязов (Белоусов, 54), Харин, Иванников (Акиничев, 80), Овчинников (Гамеев, 73), Ахвледиани (Разомазов, 69).

«Атом»: Селезнев, Горбунов, Кретинин, Якунин, Вахрушев, Бурдыкин, Р.Еремеев, Акулов, Мягкий, Окороков, Тараповский. На замену выходили Елисеев, Свиридов, Сушков, Дергачев, В.Мезинов, Уразов.

Судья Г.Абрамов (Липецк).

30 марта. Липецк. Стадион «Сокол». 130 зрителей.