В Липецке расследуется уголовное дело о хищении электроэнергии

В производстве СЧ СУ УМВД России по Липецкой области находится уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбужденное в феврале 2019 года по заявлению компании-поставщика электроэнергии по факту хищения электроэнергии неустановленными лицами из числа руководства и сотрудников одного из заводов города Липецка.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой совместно с УФСБ России по Липецкой области установлено, что предприятие, начиная с 2011 года, не оплачивало потребляемую электроэнергию, из-за чего задолжало компании-поставщику электроэнергии более миллиона рублей. Однако производство на данном предприятии не приостанавливалось, завод работал в полном объеме, и получал прибыль.



В настоящее время в СЧ СУ УМВД России по Липецкой области ведется полное и объективное расследование уголовного дела, собирается необходимая доказательная база, проводится ряд экспертиз, на основании которых будет дана юридическая оценка действиям руководства и сотрудников предприятия-должника.



