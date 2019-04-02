40 минут назад
В Липецке расследуется уголовное дело о хищении электроэнергии
В производстве СЧ СУ УМВД России по Липецкой области находится уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбужденное в феврале 2019 года по заявлению компании-поставщика электроэнергии по факту хищения электроэнергии неустановленными лицами из числа руководства и сотрудников одного из заводов города Липецка.
В настоящее время в СЧ СУ УМВД России по Липецкой области ведется полное и объективное расследование уголовного дела, собирается необходимая доказательная база, проводится ряд экспертиз, на основании которых будет дана юридическая оценка действиям руководства и сотрудников предприятия-должника.
Житель
Извнстно
Вика