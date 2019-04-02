Общество

40 минут назад

В Липецке расследуется уголовное дело о хищении электроэнергии

3 374
#энергетика
В Липецке расследуется уголовное дело о хищении электроэнергии

В производстве СЧ СУ УМВД России по Липецкой области находится уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбужденное в феврале 2019 года по заявлению компании-поставщика электроэнергии по факту хищения электроэнергии неустановленными лицами из числа руководства и сотрудников одного из заводов города Липецка. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой совместно с  УФСБ России по Липецкой области установлено, что предприятие, начиная с 2011 года, не оплачивало потребляемую электроэнергию, из-за чего задолжало компании-поставщику электроэнергии более миллиона рублей. Однако производство на данном предприятии не приостанавливалось, завод работал в полном объеме, и получал прибыль.

В настоящее время в СЧ СУ УМВД России по Липецкой области ведется полное и объективное расследование уголовного дела, собирается необходимая доказательная база, проводится ряд экспертиз, на основании которых будет дана юридическая оценка действиям руководства и сотрудников предприятия-должника.

3 374
#энергетика

Комментарии (3)

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Житель

7 минут назад
Обворовали жителей.
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Извнстно

9 минут назад
Вика, свободный сокол. А стыреную электроэнергию оплатило население через тариф установленный Соковых
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Вика

14 минут назад
Ну и к чему эта новость, когда неизвестно какой завод
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