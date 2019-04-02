Дело обвиняемого в нападении на женщину и мужчину рассмотрит суд присяжных

Прокурор Октябрьского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту покушения на убийство двух лиц.

Как сообщает прокуратура Липецкой области, по версии следствия, обвиняемый, 1975 года рождения, ранее судимый, узнав о решении своей подруги расстаться с ним из-за другого мужчины, мучимый ревностью, решил выяснить с женщиной отношения.



18 ноября 2018 года, придя к дому своего соперника, он увидел, как пара зашла в магазин.



Разбив подобранную на земле стеклянную бутылку, с тем, чтобы ее можно было использовать в качестве оружия, обвиняемый вошел вслед за ними в магазин и, выкрикивая угрозы убийством, попытался нанести сопернику несколько ударов.



Затем выхватив из кармана нож, он переключил свое внимание на женщину.



В результате активных действий ее спутника, поспешившего к ней на помощь, удары вновь не достигли цели.



Продолжая выкрикивать угрозы убийством, обвиняемый покинул магазин, но через некоторое время вернулся и попытался вновь нанести ножевые ранения потерпевшим, однако те заняли активную оборонительную позицию, помогая друг другу отражать нападение.



Тем не менее, женщине был причинен легкий вред здоровью в результате ножевого ранения боковой поверхности шеи.



В ходе следствия действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ.



Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляла прокуратура района.



Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.



Уголовное дело будет рассматриваться судом присяжных.

