Происшествия
23 минуты назад
Подозреваемый в смертельном ДТП на улице Филипченко отправился под арест
Десять суток он получил за оставление места ДТП.
Подозреваемого в совершении ДТП на улице Филипченко суд арестовал на десять суток за оставление места происшествия.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. По окончанию расследования и доказательства вины ему будет грозить до 5 лет лишения свободы. До этого момента он будет находиться по отбыванию административного наказания на свободе.
Напомним, что вечером 30 марта в Липецке на улице Филипченко водитель автомобиля «Рено» сбил пожилую пару и скрылся с места аварии. 81-летний мужчина умер на месте ДТП, его 80-летняя супруга получила тяжелые ранения. В городе вводился план «Перехват». Машину чуть позже нашли на улице Звездной пустой. Предполагаемого 37-летнего виновника задержали следующей ночью.
Как рассказывают родственники, погибший работал в Липецком областной колледже искусств имени К. Н. Игумнова. За время своей работы внес большой вклад в развитие культуры региона.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. По окончанию расследования и доказательства вины ему будет грозить до 5 лет лишения свободы. До этого момента он будет находиться по отбыванию административного наказания на свободе.
Напомним, что вечером 30 марта в Липецке на улице Филипченко водитель автомобиля «Рено» сбил пожилую пару и скрылся с места аварии. 81-летний мужчина умер на месте ДТП, его 80-летняя супруга получила тяжелые ранения. В городе вводился план «Перехват». Машину чуть позже нашли на улице Звездной пустой. Предполагаемого 37-летнего виновника задержали следующей ночью.
Как рассказывают родственники, погибший работал в Липецком областной колледже искусств имени К. Н. Игумнова. За время своей работы внес большой вклад в развитие культуры региона.
Киса Воробянинов
нлмк