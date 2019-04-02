Происшествия

23 минуты назад

Подозреваемый в смертельном ДТП на улице Филипченко отправился под арест

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#дтп
Подозреваемый в смертельном ДТП на улице Филипченко отправился под арест

Десять суток он получил за оставление места ДТП. 

Подозреваемого  в совершении ДТП на улице Филипченко суд арестовал на десять суток за оставление места происшествия.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. По окончанию расследования и доказательства вины ему будет грозить до 5 лет лишения свободы. До этого момента он будет находиться по отбыванию административного наказания на свободе. 

Напомним, что вечером 30 марта в Липецке на улице Филипченко водитель автомобиля «Рено» сбил пожилую пару и скрылся с места аварии. 81-летний мужчина умер на месте ДТП, его 80-летняя супруга получила тяжелые ранения. В городе вводился план «Перехват». Машину чуть позже нашли на улице Звездной пустой. Предполагаемого 37-летнего виновника задержали следующей ночью.

Как рассказывают родственники, погибший работал в Липецком областной колледже искусств имени К. Н. Игумнова. За время своей работы внес большой вклад в развитие культуры региона.


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#дтп

Комментарии (2)

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Киса Воробянинов

8 минут назад
Какие 10 лет, убил и искалечил, в расход тварь
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нлмк

13 минут назад
скрылся с места дтп сразу надо 10лет
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