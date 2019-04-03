Общество
сегодня, 07:00
Доброе утро, Липецк!
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Сегодня 3 апреля 2019 года. Ласточка с весною в сени к нам летит.
День в истории
3 апреля — дата знаменательнейшая. Столько всего, что не знаешь, что отмечать первым делом. День рождения мобильного телефона — это раз. Первый звонок по чудо-аппарату был произведен в 1973 году. Кстати, весил тот мобильник почти килограмм.
День рожденья кофемолки — это второй повод для радости. Кофемолку не заменит никакой мобильный телефон. Кофеманы не представляют себе жизни без этого ежеутреннего «вжжжж!» и волны аромата размолотых зерен. Вспомните сегодня английского изобретателя Джеймса Каррингтона добрым словом и поднимите чашку эспрессо за его здоровье.
А в 1967 году в этот день вышел на экраны фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», благодаря которому люди научились танцевать твист с помощью окурков. Прежде всех остальных жителей СССР фильм посмотрел генсек Леонид Ильич Брежнев и очень одобрил. И вот уже больше 50 лет, как мы повторяем: «Птичку жалко!» А любой непонятный язык восточного происхождения всегда передразнивается как «Киргуду! Бамбарбия!»
Теплеет медленно, но верно
Между прочим, в 1984 году 3 апреля в звездные космические бездны был запущен корабль Союз Т-11, на борту которого кроме двух советских находился первый индийский космонавт. Знал ли он, что много лет спустя о нем вспомнят журналисты российского провинциального новостного сайта в утренней рубрике? Вряд ли такие вещи можно предугадать. Вот погоду спрогнозировать — это да.
3 апреля территория Липецкой области все еще будет находиться в тыловой части
циклона. В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 6 до 8 градусов тепла, что вполне по-божески. Даже индийский космонавт себе ничего не отморозил бы.
Транспорт
Где сегодня утром тесно? Правильно: как всегда - на липецких дорогах. Все спешат в центр; заторы начали образовываться на улицах Катукова, Космонавтов, Гагарина, проспектах Победы и Мира, Лебедянском шоссе.
Отключили — включат!
В 2000 году случилось резкое падение акций компании «Microsoft», из-за чего самый богатый человек планеты, американский бизнесмен Билл Гейтс потерял 12 миллиардов долларов. Вот как непредсказуема наша жизнь. У нас, в маленьком мире, свои ненастья. Всвязи с ремонтными работами на сетях электроснабжения сегодня будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:
с 09:00 до 17:00 по ул. Байкальская, Майская, Уступная, Морская;
с 13:00 до 17:00 по ул. Загородная, Рылеева, Макаренко, Пестеля, Бескрайняя, Авиационная.
Вы скажете: подумаешь Билл Гейтс 12 миллиардов потерял, он их потом, небось, моментально обратно восстановил! Так и нам электричество назад дадут. В пять вечера все лампочки Ильича засияют.
Тем временем
Если бы таких новостей не было, их обязательно стоило придумать! Ну вы только посмотрите: «В Приморье выхаживают сбитую машиной ушастую сову».
«Птица получила травму от столкновения с автомобилем, к счастью, травма оказалась не очень серьезной - переломов нет. Но, тем не менее, подвижность ее ограничена, и ей требуется время на восстановление здоровья. Спасибо неравнодушным людям, которые не оставили беззащитное существо валяться в канаве, а привезли к нам в Центр», - цитирует источник сотрудников Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других диких животных в Приморье.
И сразу не дадим просохнуть слезам умиления: «Итальянские пожарные спасли щенка, упавшего в колодец».
«В Италии щенок сбежал от своего хозяина и провалился в колодец. На помощь ему пришли пожарные. Операция по спасению малыша прошла успешно: песика достали из колодца и передали владельцу», - комментируют свое видео РИА Новости.
Какие счастливые везунчики эти люди, спасающие животных! Как, наверное, приятно быть таким человеком, которому благодарна ушастая сова.
Вот с такими мыслями мы начинаем новый день. Заходите на GOROD48 за свежими новостями!
3 апреля — дата знаменательнейшая. Столько всего, что не знаешь, что отмечать первым делом. День рождения мобильного телефона — это раз. Первый звонок по чудо-аппарату был произведен в 1973 году. Кстати, весил тот мобильник почти килограмм.
День рожденья кофемолки — это второй повод для радости. Кофемолку не заменит никакой мобильный телефон. Кофеманы не представляют себе жизни без этого ежеутреннего «вжжжж!» и волны аромата размолотых зерен. Вспомните сегодня английского изобретателя Джеймса Каррингтона добрым словом и поднимите чашку эспрессо за его здоровье.
А в 1967 году в этот день вышел на экраны фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», благодаря которому люди научились танцевать твист с помощью окурков. Прежде всех остальных жителей СССР фильм посмотрел генсек Леонид Ильич Брежнев и очень одобрил. И вот уже больше 50 лет, как мы повторяем: «Птичку жалко!» А любой непонятный язык восточного происхождения всегда передразнивается как «Киргуду! Бамбарбия!»
Теплеет медленно, но верно
Между прочим, в 1984 году 3 апреля в звездные космические бездны был запущен корабль Союз Т-11, на борту которого кроме двух советских находился первый индийский космонавт. Знал ли он, что много лет спустя о нем вспомнят журналисты российского провинциального новостного сайта в утренней рубрике? Вряд ли такие вещи можно предугадать. Вот погоду спрогнозировать — это да.
3 апреля территория Липецкой области все еще будет находиться в тыловой части
циклона. В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 6 до 8 градусов тепла, что вполне по-божески. Даже индийский космонавт себе ничего не отморозил бы.
Транспорт
Где сегодня утром тесно? Правильно: как всегда - на липецких дорогах. Все спешат в центр; заторы начали образовываться на улицах Катукова, Космонавтов, Гагарина, проспектах Победы и Мира, Лебедянском шоссе.
Отключили — включат!
В 2000 году случилось резкое падение акций компании «Microsoft», из-за чего самый богатый человек планеты, американский бизнесмен Билл Гейтс потерял 12 миллиардов долларов. Вот как непредсказуема наша жизнь. У нас, в маленьком мире, свои ненастья. Всвязи с ремонтными работами на сетях электроснабжения сегодня будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:
с 09:00 до 17:00 по ул. Байкальская, Майская, Уступная, Морская;
с 13:00 до 17:00 по ул. Загородная, Рылеева, Макаренко, Пестеля, Бескрайняя, Авиационная.
Вы скажете: подумаешь Билл Гейтс 12 миллиардов потерял, он их потом, небось, моментально обратно восстановил! Так и нам электричество назад дадут. В пять вечера все лампочки Ильича засияют.
Тем временем
Если бы таких новостей не было, их обязательно стоило придумать! Ну вы только посмотрите: «В Приморье выхаживают сбитую машиной ушастую сову».
«Птица получила травму от столкновения с автомобилем, к счастью, травма оказалась не очень серьезной - переломов нет. Но, тем не менее, подвижность ее ограничена, и ей требуется время на восстановление здоровья. Спасибо неравнодушным людям, которые не оставили беззащитное существо валяться в канаве, а привезли к нам в Центр», - цитирует источник сотрудников Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других диких животных в Приморье.
И сразу не дадим просохнуть слезам умиления: «Итальянские пожарные спасли щенка, упавшего в колодец».
«В Италии щенок сбежал от своего хозяина и провалился в колодец. На помощь ему пришли пожарные. Операция по спасению малыша прошла успешно: песика достали из колодца и передали владельцу», - комментируют свое видео РИА Новости.
Какие счастливые везунчики эти люди, спасающие животных! Как, наверное, приятно быть таким человеком, которому благодарна ушастая сова.
Вот с такими мыслями мы начинаем новый день. Заходите на GOROD48 за свежими новостями!
4 1025
)))
Виктор 2-28-14
1
Желание дня!