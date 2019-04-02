50 минут назад
Анатолий Сиротин: «Там же люди живут!»
На заседании природоохранного комитета областного Совета депутат-коммунист поднял вопрос законности строительства на территории туристско-рекреационной зоны «Задонщина» гигантского птичника, производящего в год 16 тысяч тонн куриного помета.
- Самое страшное, что администрация Задонского района дала разрешение на строительство этого огромного птичника на плодородных черноземах, хотя еще в декабре 2015 года областной суд решил остановить эту стройку, - заметил Анатолий Сиротин.
… Сергей Денисов вот уже пятый год борется со стройкой птичника. Проект ПАО «Группа компании Черкизово» он считает абсурдным по, главным образом, двум причинам. Первая очевидная: Задонский район стал центром туристско-рекреационной зоны «Задонщина» решениями администрации области и правительства РФ. Но как может совмещаться экотуризм с производством 64 миллионов штук инкубационного яйца, 800 тысяч молодых петушков и курочек, непонятно. Вторая причина не столь очевидна: по утверждениям Сергея Денисова, проектом не предусмотрены площадки для утилизации и переработки 16 тысяч тонн куриного помета.
- По существующим правилам, навоз необходимо складировать на изолированные от грунтовых вод площадки, выдерживать определенное время, и лишь потом использовать как удобрение. В любом другом случае куриный навоз - это отравляющее вещество. А в трех километрах от птицеводческого кластера - Дон. Если складировать навоз у ферм, то талые или дождевые воды будут смывать его в грунт, откуда он обязательно попадет в реку, являющейся стрежнем туристско-рекреационной зоны Задонщина. На предприятии предусмотрено, что навоз будет вывозиться на поля площадью восемь тысяч гектаров, без размещения его на специальных площадках на полгода для обеззараживания и обезвреживания. Где и чьи это поля - не ясно. У «Куриного Царства» в Задонском районе таких полей нет, - говорит Сергей Денисов.
Кстати, еще в феврале 2014 года специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Липецкой области» сделали ряд неприятных для «Группы «Черкизово» выводов. Так, они пришли к заключению о том, что заказчик строительства искусственно занизил поголовье бройлеров с 412 356 голов до 381 796, что санитарно-защитная зона вокруг птичников должна быть не меньше километра, а не 500 метров, как было указано в документах, что само производство птицы относится к самому опасному для окружающей среды классу опасности, первому, а не второму.
Сам Сергей Денисов и несколько других жителей Задонского района вот уже несколько лет документируют факты незаконного вывоза отходов жизнедеятельности «Куриного Царства» на поля и в овраги. И порой им улыбалась удача: они ловили технику птицеводов прямо на горячем: выгрузке еще парящего куриного помета и сливе вонючей жижи.
… Сегодня на заседании природоохранного комитета областного Совета депутат-коммунист Анатолий Сиротин задавал нелицеприятные вопросы заместителю начальника областного управления экологии и природных ресурсов Галине Тезиковой, но она не проронила ни слова.
- 16 тысяч тонн ядовитых отходов ежегодно вывозят на поля или везут за 70 километров в МУП «ЛиСА» в Липецк. Емкости для сбора помета на территории птицекомплексов пробиты, и все отходы идут в грунт, а оттуда - в реку Дон. Об этом извещены все контролирующие организации, но никто не принимает никаких мер. А ведь там люди живут! - заявил Анатолий Сиротин.
Кстати, еще в 2015 году пресс-служба ПАО «Группа «Черкизово» по поводу строительства под Бутырками своего птицекомплекса дала GOROD48 такой комментарий:
«В 2015 году Группа «Черкизово» начала строительство птицеферм ремонтного молодняка и родительского стада в Задонском районе Липецкой области. Проект имеет важное значение для решения поставленной Президентом и Правительством задачи импортозамещения, поскольку позволит снизить зависимость отечественной отрасли птицеводства от импортного инкубационного яйца. При этом успешная реализация проекта выведет Липецкую область в число лидеров по объему производимого мяса птицы в России.
Кроме того, объекты строительства расположены на землях, не вошедших в особую экономическую зону регионального уровня туристско-рекреационного типа «Задонщина». Это позволит Задонскому району развивать не только туристический сектор экономики, но и сектор реального производства. Также успешная реализация проекта имеет важную социальную составляющую, т. к. предполагает создание порядка 200 рабочих мест.
Тем не менее, в ходе реализации проекта Группа «Черкизово» столкнулась с сопротивлением отдельных граждан, в результате чего определением судебной коллегии по административным делам Липецкого областного суда от 14 декабря 2015 года по апелляционной жалобе были признаны незаконным разрешения на строительство птицеферм Компании. Группа «Черкизово» не согласилась с решением Липецкого суда, и 21 января 2016 года направила в его Президиум кассационную жалобу. В ней Компания обратила внимание Президиума на правомерность осуществления сельскохозяйственной деятельности на используемых землях, наличия вокруг хозяйственных объектах санитарной зоны, подтвержденных соответствующими госэкспертизы, а также отсутствие экологических рисков...».
... Сергей Денисов и Сергей Чуносов позже проиграли свои иски к ПАО «Группа компании Черкизово» (от этого факта навоз и жижа с птичников никуда не делись). А сегодня председатель природоохранного комитета Евгений Франценюк заявил, что все материалы по работе птицеводческого предприятия в Бутырках находятся на рассмотрении контролирующих органов.
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