Анатолий Сиротин: «Там же люди живут!»

На заседании природоохранного комитета областного Совета депутат-коммунист поднял вопрос законности строительства на территории туристско-рекреационной зоны «Задонщина» гигантского птичника, производящего в год 16 тысяч тонн куриного помета.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня на заседании природоохранного комитета областного Совета депутат-коммунист Анатолий Сиротин поднял вопрос законности строительства на территории туристско-рекреационной зоны «Задонщина» гигантского птичника, производящего в год 16 тысяч тонн куриного помета. Основанием для громких заявлений стало письмо двух липчан, Сергея Чуносова и Сергея Денисова (который живет в селе Бутырки Задонского района), на имя спикера областного Совета Павла Путилина и председателя комитета Евгения Франценюка.- Самое страшное, что администрация Задонского района дала разрешение на строительство этого огромного птичника на плодородных черноземах, хотя еще в декабре 2015 года областной суд решил остановить эту стройку, - заметил Анатолий Сиротин.… Сергей Денисов вот уже пятый год борется со стройкой птичника. Проект ПАО «Группа компании Черкизово» он считает абсурдным по, главным образом, двум причинам. Первая очевидная: Задонский район стал центром туристско-рекреационной зоны «Задонщина» решениями администрации области и правительства РФ. Но как может совмещаться экотуризм с производством 64 миллионов штук инкубационного яйца, 800 тысяч молодых петушков и курочек, непонятно. Вторая причина не столь очевидна: по утверждениям Сергея Денисова, проектом не предусмотрены площадки для утилизации и переработки 16 тысяч тонн куриного помета.- По существующим правилам, навоз необходимо складировать на изолированные от грунтовых вод площадки, выдерживать определенное время, и лишь потом использовать как удобрение. В любом другом случае куриный навоз - это отравляющее вещество. А в трех километрах от птицеводческого кластера - Дон. Если складировать навоз у ферм, то талые или дождевые воды будут смывать его в грунт, откуда он обязательно попадет в реку, являющейся стрежнем туристско-рекреационной зоны Задонщина. На предприятии предусмотрено, что навоз будет вывозиться на поля площадью восемь тысяч гектаров, без размещения его на специальных площадках на полгода для обеззараживания и обезвреживания. Где и чьи это поля - не ясно. У «Куриного Царства» в Задонском районе таких полей нет, - говорит Сергей Денисов.Кстати, еще в феврале 2014 года специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Липецкой области» сделали ряд неприятных для «Группы «Черкизово» выводов. Так, они пришли к заключению о том, что заказчик строительства искусственно занизил поголовье бройлеров с 412 356 голов до 381 796, что санитарно-защитная зона вокруг птичников должна быть не меньше километра, а не 500 метров, как было указано в документах, что само производство птицы относится к самому опасному для окружающей среды классу опасности, первому, а не второму.Сам Сергей Денисов и несколько других жителей Задонского района вот уже несколько лет документируют факты незаконного вывоза отходов жизнедеятельности «Куриного Царства» на поля и в овраги. И порой им улыбалась удача: они ловили технику птицеводов прямо на горячем: выгрузке еще парящего куриного помета и сливе вонючей жижи.… Сегодня на заседании природоохранного комитета областного Совета депутат-коммунист Анатолий Сиротин задавал нелицеприятные вопросы заместителю начальника областного управления экологии и природных ресурсов Галине Тезиковой, но она не проронила ни слова.- 16 тысяч тонн ядовитых отходов ежегодно вывозят на поля или везут за 70 километров в МУП «ЛиСА» в Липецк. Емкости для сбора помета на территории птицекомплексов пробиты, и все отходы идут в грунт, а оттуда - в реку Дон. Об этом извещены все контролирующие организации, но никто не принимает никаких мер. А ведь там люди живут! - заявил Анатолий Сиротин.Кстати, еще в 2015 году пресс-служба ПАО «Группа «Черкизово» по поводу строительства под Бутырками своего птицекомплекса дала GOROD48 такой комментарий:... Сергей Денисов и Сергей Чуносов позже проиграли свои иски к ПАО «Группа компании Черкизово» (от этого факта навоз и жижа с птичников никуда не делись). А сегодня председатель природоохранного комитета Евгений Франценюк заявил, что все материалы по работе птицеводческого предприятия в Бутырках находятся на рассмотрении контролирующих органов.