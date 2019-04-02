Происшествия
сегодня, 15:39
В Ельце со старинного здания ветром сдуло крышу
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Получил повреждения автомобиль
В Ельце на улице Октябрьской при обрушении конструкции крыши старинного здания получил повреждения автомобиль сообщает паблик "Елец ДТП"
Как рассказали GOROD48 в ГУ МЧС РФ по Липецкой области, ветром сдуло профлист с кровли дома №112 по улице Октябрьской.
На место происшествия выехала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет.
Дому на Октябрьской №112 - 101 год.
Сегодня в Липецкой области сильный ветер. Спасатели ещё утром распространили соответствующее предупреждение о порывах ветра скорость до 15-17 м/с.
Напомним, в марте этого года, на той же улице обрушился парапет крыши старого дома. Тогда также получил повреждения автомобиль - его проткнуло насквозь арматурой.
И буквально на днях в Ельцев обрушилась купольная часть Владимирской церкви.
Фото: vk.com/id498053389, ГУ МЧС по Липецкой области
Как рассказали GOROD48 в ГУ МЧС РФ по Липецкой области, ветром сдуло профлист с кровли дома №112 по улице Октябрьской.
На место происшествия выехала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет.
Дому на Октябрьской №112 - 101 год.
Сегодня в Липецкой области сильный ветер. Спасатели ещё утром распространили соответствующее предупреждение о порывах ветра скорость до 15-17 м/с.
Напомним, в марте этого года, на той же улице обрушился парапет крыши старого дома. Тогда также получил повреждения автомобиль - его проткнуло насквозь арматурой.
И буквально на днях в Ельцев обрушилась купольная часть Владимирской церкви.
Фото: vk.com/id498053389, ГУ МЧС по Липецкой области
4 1170
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Любовь Гуридова
Липчанин
Ельчанин