Происшествия

сегодня, 15:39

В Ельце со старинного здания ветром сдуло крышу

4 1170
#обрушение
1
В Ельце со старинного здания ветром сдуло крышу

Получил повреждения автомобиль

В Ельце на улице Октябрьской при обрушении конструкции крыши старинного здания получил повреждения автомобиль сообщает паблик "Елец ДТП"



Как рассказали GOROD48 в ГУ МЧС РФ по Липецкой области, ветром сдуло профлист с кровли дома №112 по улице Октябрьской. 

На место происшествия выехала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет.

Дому на Октябрьской №112 - 101 год. 

Сегодня в Липецкой области сильный ветер. Спасатели ещё утром распространили соответствующее предупреждение о порывах ветра скорость до 15-17 м/с.

Напомним, в марте этого года, на той же улице обрушился парапет крыши старого дома. Тогда также получил повреждения автомобиль - его проткнуло насквозь арматурой. 

И буквально на днях в Ельцев  обрушилась купольная часть Владимирской церкви.

Фото: vk.com/id498053389, ГУ МЧС по Липецкой области
img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
4 1170
#обрушение
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

*

12 минут назад
Видно, что крыша крепилась на " соплях ".
ответить

Любовь Гуридова

14 минут назад
Не экономьте , и все будет в порядке/ Хорошо что нет жертв
ответить

Липчанин

24 минуты назад
Снесите в Ельце все старье и постройте красивые многоэтажки! С застекленными балконами! Как у нас в Липецке! Например ЖК Виктория - любо дорого смотреть! Или жизнерадостный мкрн Звездный!
ответить

Ельчанин

38 минут назад
Сейчас скажут что Панов крышу лично уронил, а Путин ему помогал. Артамонов просто не успел приехать и придержать, т.к. вводил Уваркину в должность)))
ответить

Еще в рубрике

Подозреваемый в смертельном ДТП на улице Филипченко отправился под арест
#дтп
2
Подозреваемый в смертельном ДТП на улице Филипченко отправился под арест

22 минуты назад

Происшествия
Водитель едва не попал в лобовое столкновение
#ДТП #нарушение ПДД
4
Водитель едва не попал в лобовое столкновение

сегодня, 15:28

Происшествия
Пьяный мужчина переломал кости дочери
#перелом #ссора #суд
8
Пьяный мужчина переломал кости дочери

сегодня, 15:16

Происшествия
Пьяная женщина с грудным ребенком набросилась на полицейских
#нападение #хулиганство
11
Пьяная женщина с грудным ребенком набросилась на полицейских

сегодня, 14:53

Происшествия
Липчанка жила за счет магазинных краж
#кража
7
Липчанка жила за счет магазинных краж

сегодня, 14:30

Происшествия
На улице Папина старый тополь рухнул на дорогу
#деревья
23
На улице Папина старый тополь рухнул на дорогу

сегодня, 12:15

Происшествия