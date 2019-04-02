В Липецкой области 25 многодетных семей получат по 100 тысяч рублей

Сегодня на комитете по социальным вопросам регионального парламента депутаты рассмотрели и одобрили кандидатуры на присуждение областной премии родителям многодетных семей в 2019 году. Ежегодно денежное вознаграждение получают 25 семей

Размер премии в этом году вырос с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Награду вручают за рождение и воспитание детей, сохранение и укрепление семейных традиций.



Все лауреаты, которые будут награждены в этом году, родили и воспитывают 99 детей. Три супружеские пары состоят в браке более 40 лет.



Областную премию многодетным родителям вручают с 2007 года. За это время ее получили около 300 мам и пап.



