Общество

сегодня, 15:33

В Липецкой области 25 многодетных семей получат по 100 тысяч рублей

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#субсидии #премии
В Липецкой области 25 многодетных семей получат по 100 тысяч рублей

Сегодня на комитете по социальным вопросам регионального парламента депутаты рассмотрели и одобрили кандидатуры на присуждение областной премии родителям многодетных семей в 2019 году. Ежегодно денежное вознаграждение получают 25 семей

Размер премии в этом году вырос с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Награду вручают за рождение и воспитание детей, сохранение и укрепление семейных традиций.

Все лауреаты, которые будут награждены в этом году, родили и воспитывают 99 детей. Три супружеские пары состоят в браке более 40 лет.    

Областную премию многодетным родителям вручают с 2007 года. За это время ее получили около 300 мам и пап. 

6 1137
#субсидии #премии

Комментарии (6)

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дед

4 минуты назад
не из-за денег, а в надежде отбить вложения с процентом в старости.
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Ваше имя

5 минут назад
Сергей, о чем вы говорите, мной поданы документы на детское пособие, вот уже три недели "СОЦЗАЩИТА" ищет способы отказать в выплате детского пособия на троих детей...
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Липчанка

7 минут назад
А что детей рожают из-за денег.... Позорище!
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Сергей

20 минут назад
Несправедливость...
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Татьяна

22 минуты назад
В нашей семье 7 семеро детей. Родители состоят в браке более 39 лет. Никогда не поздравило их государство.
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Сергей

22 минуты назад
А кроме этих 25 семей, остальные многодетные не нуждаются в помощи? Дебилизм... Одним словом... РОССИЯ...
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