Водитель едва не попал в лобовое столкновение

Аварийная ситуация возникла из-за езды о встречной полосе.

«Родился в рубашке». Так можно подумать об авторе видео, который записал аварийную ситуацию в районе Арбитражного суда Липецкой области. Там, на улице Маркса, ему навстречу вылетел темный седан. Владелец видеорегистратора едва избежал лобового столкновения.





Стоит заметить, что езда по полосе встречного направления наказывается штрафом в 5 000 рублей или лишением прав на срок до полугода.