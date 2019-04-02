Происшествия

7 минут назад

Водитель едва не попал в лобовое столкновение

150
#ДТП #нарушение ПДД
Водитель едва не попал в лобовое столкновение

Аварийная ситуация возникла из-за езды о встречной полосе.

«Родился в рубашке». Так можно подумать об авторе видео, который записал аварийную ситуацию в районе Арбитражного суда Липецкой области. Там, на улице Маркса, ему навстречу вылетел темный седан. Владелец видеорегистратора едва избежал лобового столкновения.


Стоит заметить, что езда по полосе встречного направления наказывается штрафом в 5 000 рублей или лишением прав на срок до полугода.
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#ДТП #нарушение ПДД

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