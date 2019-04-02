Происшествия

20 минут назад

Пьяный мужчина переломал кости дочери

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#перелом #ссора #суд
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Пьяный мужчина переломал кости дочери

Потерпевшая получила переломы костей стопы.

Мировой судья Становлянского района рассмотрел обвинение в отношении жителя Липецкой области. Мужчину обвинили в причинении вреда здоровью средней тяжести.

Вечером 20 ноября 2018 года мужчина заявился домой пьяным. Там у него возникла ссора с дочерью. Пьяный отец решил применить к женщине силу. Он начал бить своей пяткой по ноге дочери. В итоге липчанин сломал ей 2,3 и 4 плюсневые кости правой стопы. Эти травмы расцениваются как повреждения, причинившие средней тяжести вред здоровью человека.

В суде получившая переломы дочь заявила, что простила непутевого отца; он возместил причинённый ей вред. Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела по примирению сторон.
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#перелом #ссора #суд
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