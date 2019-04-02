Липчанка жила за счет магазинных краж

Отделом дознания УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению жительницы Липецка в кражах.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в октябре 2018 года обвиняемая, украла из торгового зала магазина на площади Мира семь банок кофе на общую сумму 2 700 рублей, которые в последующем продала за тысячу рублей. В декабре 2018 года она же украла из обувного магазина женские сапоги стоимостью 5 400 рублей, а из продуктового магазина на улице Белянского города Липецка мясную и алкогольную продукцию на общую сумму 1 600 рублей.



В ходе следствия было установлено, что ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к ответственности за совершение аналогичных преступлений.



В кражах обвиняемая призналась полностью. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для решения вопроса по существу.

