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Липчанка жила за счет магазинных краж

5 735
#кража
Липчанка жила за счет магазинных краж

Отделом дознания УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению жительницы Липецка в кражах.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в октябре 2018 года обвиняемая, украла из торгового зала магазина на площади Мира семь банок кофе на общую сумму 2 700 рублей, которые в последующем продала за тысячу рублей. В декабре 2018 года она же украла из обувного магазина женские сапоги стоимостью 5 400 рублей, а из продуктового магазина на улице Белянского города Липецка мясную и алкогольную продукцию на общую сумму 1 600 рублей.

В ходе следствия было установлено, что ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к ответственности за совершение аналогичных преступлений.

В кражах обвиняемая призналась полностью. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для решения вопроса по существу. 
5 735
#кража

Комментарии (5)

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Адольф Крымский

27 минут назад
Мистюков, можно.Мои бояре уже несколько раз доказывали вам дуракам,что можно.На макарошках и белой жиже под названием молоко.Когда праздник можно и бомжпакет купить.А раз не можешь-ты алкаш и болван.Скоро пойдёт щавель,жрите и восторгайтесь мной,какой я мужик,как я смотрюсь на коняшке со щукой и с голым брюхом.Не то,что Обама.
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Баба Яга

30 минут назад
Нынешная, если "правильно делает" - пригласите ее к себе домой...:)
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Мистюков

38 минут назад
Ну и заголовки к новостям. Это как можно прожить на 9700 руб. 3 месяца?
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бери и неси

56 минут назад
товар лежит в легкодоступном месте
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Нынешная

56 минут назад
Власть ворья живёт за счёт трудового народа ,Ничего страшного, что женщина воровала, Правильно делает , Путину можно воровать а почему другим нельзя !
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