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В Тербунском районе нашли останки красноармейца

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#"Зверобой" #поиски #
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В Тербунском районе нашли останки красноармейца

Солдат вел бой до последнего, пока не получил тяжелое осколочное ранение в голову

Поисковики тербунского отряда «Зверобой» вышли на первые разведочные мероприятия на поля где проходили сражения Великой Отечественной войны.

Первый же день разведки дал результат. У села Солдатское нашли боевую точку красноармейца и его останки.

- По находкам можно сказать, что боец погиб, сражаясь до последнего, - рассказал командир «Зверобоя» Павел Лавринов. – Вокруг него была россыпь отстрелянных патронов. По останкам видно, что погиб он тяжелейшего осколочного ранения в голову.

 Посмертный медальон поисковики пока не обнаружили. Солдат остается безымянным.

- По обрывкам летней формы, можно предположить, что это был бой летом 1942-го, - рассказал Павел Лавринов.

Поисковики отряда «Зверобой» проводят разведочные мероприятия в преддверии «Вахты Памяти», которая стартует в конце апреля.

Тербунский район дважды был в оккупации. Первый раз немецкие войска находились на территории района в зоне Покровского сельсовета со 2 по 8 декабря 1941 года. Вторая оккупация Тербунского района продолжалась со 2 июля 1942 года по 27 января 1943 года. Освобожден район был в ходе Воронежско-Касторненской операции.
3 644
#"Зверобой" #поиски #
1

Комментарии (3)

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Крен

17 минут назад
К концу 1941 года практически всё правобережье Дона было под немцами оборону по Тербунами и Волово держала 40 и 13 армия Юго-Западного фронта,скорее всего это знаменитая высота - 209.2 (огурец) под Солдатским, здесь поисковики часто появляются.
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Помню

27 минут назад
Слава Героям!!!
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история

сегодня, 13:02
Немец пришел в Тербунский район летом 1942 года, а не летом 1941 года.
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