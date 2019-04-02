В Тербунском районе нашли останки красноармейца

Солдат вел бой до последнего, пока не получил тяжелое осколочное ранение в голову

Поисковики тербунского отряда «Зверобой» вышли на первые разведочные мероприятия на поля где проходили сражения Великой Отечественной войны.



Первый же день разведки дал результат. У села Солдатское нашли боевую точку красноармейца и его останки.



- По находкам можно сказать, что боец погиб, сражаясь до последнего, - рассказал командир «Зверобоя» Павел Лавринов. – Вокруг него была россыпь отстрелянных патронов. По останкам видно, что погиб он тяжелейшего осколочного ранения в голову.



Посмертный медальон поисковики пока не обнаружили. Солдат остается безымянным.



- По обрывкам летней формы, можно предположить, что это был бой летом 1942-го, - рассказал Павел Лавринов.



Поисковики отряда «Зверобой» проводят разведочные мероприятия в преддверии «Вахты Памяти», которая стартует в конце апреля.



Тербунский район дважды был в оккупации. Первый раз немецкие войска находились на территории района в зоне Покровского сельсовета со 2 по 8 декабря 1941 года. Вторая оккупация Тербунского района продолжалась со 2 июля 1942 года по 27 января 1943 года. Освобожден район был в ходе Воронежско-Касторненской операции.

