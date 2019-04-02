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29 минут назад

Николай Новиков: «Удивительная весна: в Липецке было столько снега, а паводка не случилось!»

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#паводок
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Николай Новиков: «Удивительная весна: в Липецке было столько снега, а паводка не случилось!»

Начальник управления ГО и ЧС Липецка не видит оснований для каких-либо волнений.

В начале февраля синоптики били в набат: с декабря в регионе выпало снега в два раза больше обычного. Высота снежного покрова в регионе достигала 33-44 см. Запасы воды в снеге составляли тогда по области 79-124 мм: больше нормы в два раза! Толщина льда на реке Воронеж в Липецке превышала 20 см. Но были и обнадеживавшие признаки. Так, осенью перед снегопадами почва была сухой. Земля из-за рано выпавшего в прошлом году обильного снега промерзла всего лишь на 8-25 см при норме до метра. Это значило, что при затяжной весне талая вода могла впитаться в грунт, а не сбегать в реки и низменности, угрожая половодьем.

Самый пессимистический прогноз, как следовало из доклада начальника ГУ МЧС РФ по Липецкой области Михаила Салфетникова, предполагал подтопление 1% территории региона, приход воды в 6123 дома в 176 населённых пунктов. В Липецке паводок при резком таянии снега мог затопить до 900 домов, в которых живут до 2800 человек. Для спасения утопающих в мэрии создали группировка сил числом 333 человека, оснащённых 176 единицами техники (из них 17 — плавсредства), подготовили девять пунктов временно размещения, в которых приют могли получить до 4800 человек. Также администрация города очистила орт мусора и поросли русла ручьев и реки Липовка, а для мониторинга ситуации в критических местах установила несколько видеокамер, картинка с которых выведена на пульт оперативного дежурного муниципального управления ГО и ЧС.

Но ничего не произошло.

- Удивительная весна: в Липецке было столько снега, а паводка не случилось!, - говорит начальник управления ГО и ЧС Липецка Николай Новиков.

В настоящее время главный спасатель Липецка находится в отпуске, но ежедневно следит за паводковой ситуацией. По словам Николая Новикова, погодные условия февраля и марта позволили всей талой воде уйти в почву:

- А прогноз был весьма неблагоприятный! Но наши наблюдения показывают, что паводка не было и уже, очевидно, не будет.

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#паводок
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Комментарии (2)

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Гость

4 минуты назад
Интересно а сколько же денег мэрия распилила выделенных на борьбу с паводком, думаю не мало. А паводка не было.
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Александр Баранов

20 минут назад
Да чудом тебя Николаша пронесло.
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