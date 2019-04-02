Зять пообещал теще пять внуков взамен на заем в 850 000 рублей

Мимо тещиного дома я без шуток не хожу…

В феврале прошлого года в один из райотделов полиции Липецка поступило заявление от женщины о привлечении к уголовной ответственности ее бывшего зятя. В бумаге было указано, что мужчина обманным путем завладел ее сбережениями в сумме 850 тысяч рублей.



Полиция установила, что зять занял у тещи в 2014-2015 годах 850 тысяч рублей на полгода с оплатой процентов в размере 11 500 рублей ежемесячно. Из объяснений женщины следовало, что она одолжила зятю деньги из-за своего приязненного к нему отношения: на тот момент мужчина был мужем ее дочери и с супругой не конфликтовал. Кроме того, зять обещал пожилой женщине, что в браке с ее дочерью у них родятся пять внуков. Но слова своего этот гражданин не сдержал, с женой развелся, и уехал в Москву, так и не погасив свои долговые обязательства. За несколько лет он перечислял в счет уплаты долга лишь небольшие суммы, всякий раз поясняя, что расплатится, когда урегулирует свои финансы. Впоследствии мужчина и вовсе перестал выходить с бывшей тещей на связь.



Как правило, полиция в таких случаях не возбуждает уголовных дел, ссылаясь на добровольность заключений сделок и советуя кредиторам обращаться в суд. Вот и в этом случае, несмотря на имеющиеся в материалах доследственной проверки доказательства, сотрудники полиции не раз выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, не находя в действиях мужчины криминала.



Но полицейские не поняли, с кем связались. Заявительница дошла до прокуратуры, и та выступила в ее защиту.



- В ходе доследственной проверки было установлено, что у мужчины, который взял у своей бывшей родственницы в долг крупную сумму, начиная с 2014 года имеются 17 долговых обязательств по различным видам платежей, в том числе и займам перед рядом лиц на сумму до миллиона рублей каждый, которые он также не выплатил. В связи с этим в подразделении УФССП по Новгородской области имеются исполнительные производства по взысканию данных задолженностей, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе прокуратуры области.



При изучении материалов проверки прокуратура установила, что заявительнице необоснованно отказывали в возбуждении уголовного дела, так как в материалах проверки имеются достаточные данные, указывающие на наличие признаков состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество, есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана в крупном размере»). В этой связи процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела признано незаконным и отменено, а материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В итоге по данному факту в полиции возбудили уголовное дело на неверного зятя.